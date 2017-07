Mester un declaracion di dokter pa por drenta cu remedi

Tambe Sr. Ronny Croes, Assistente di Hefe na Airport, pa hendenan cu ta bin cu remedi, di afo mester a bisa di cu lo mester tene bon cuenta cu tin regla pa esaki tambe.

Un persona mester bin cu tur su papelanan cu enberdad el a tuma su tratamento na dokter. Esey ta encera cu e tin su pildonan, dokter ta pone tur ariba verklaring, cu e tin tanto pildo cu e tin cu uza y cuanto e ta bay dura. Dus full un splicacion di su tratamento y no cu algo cu e la cumpra den botica y bin cun’e. Di eynan e ta wordo manda pa Inspectie der Geneesmiddelen, caul ta duna ok, pa e remedinan aki wordo importa.

Un persona cu p.e. a bay tratamento di dokter na Colombia, tambe lo mester bin cu su declaracion di dokter, cu tur su tratamento y e ta wordo manda pa Inspectie, cu ta e departamento cu ta encarga cu esey. Pa sali cu remedi no ta problema, pero e problema ta pa drenta cu e remedi. Inspectie der Geneesmiddelen lo tene e remedinan den beslag, te ora cu e papelnan ta na ordo.

A puntra Sr. Croes si haya hopi cosnan ilegal cu hende ta trece Aruba via airport of tin cos cu por sakanan asina mes sin haya un permiso. Sr. Ronny Croes, Douane sa haya por ehempel, steroidsnan hinca den piesanan di auto. Den casonan asina ta yama fiscal, ya cu ta sali for di e punto di bista, cu si e persona kier a importa esakinan, lo por a bin cu nan den su maleta. Pero el a bin cu nan scondi.

Loke Douane tin den nan deposito ta productonan di uzo medicinal di marihuana, ya cu esaki ta ilegal na Aruba, y en espera ariba e decision di ministernan. Na Aruba te ainda e ta prohibi, pero na tur parti di mundo nan ta uze. Azeta di marihuana, ta wordo uza di un manera medicinal. Pero Aruba no ta cla ainda p’e. Aunke cu e ta wordo importa masha hopi mes.

Algo cu ta wordo confornta cun’e ta joyas, piedranan precioso. Y ora cu e persona yega cu nan, Douane ta cobranan manera cu nan yega. Hopi biaha, un comerciante ta prepara su papelnan prome cu e carga mes yega, cual tambe ta posibel, segun Sr. Ronny Croes, di Departamento di Aduana.