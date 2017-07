Mester tuma accion pa elimina criadero di sangura

Aunke e index di casonan di criadero di sangura ta abou ta bon pa nos tene rond di nos cas limpi pa preveni esaki, segun Sr. Clayton Croes, di GKMB.

Pa loke ta GKMB, e atencion pa cu e sangura y eliminacion di criaderonan ta sigui henter aña. E index ta hopi abao, pa e ultimo 8 simannan caba. Esaki ta reinforsa cu e trabao di GKMB ta duna su frutonan tambe. Poco poco awa ta cay aki, aya. Y esaki tambe sigur tin su efectonan ariba criaderonan. Pero atrobe, limita. E solo tambe ta duna un man, cual ta hopi importante. Obhetonan cu ta tene awa na cantidad limita, ta wordo seca door di e solo. Pero berdad yamadanan ta keda drenta na GKMB. Molester di sangura, door di posnan cu ta habri, cu ta causa molester pa henter bario. Ta papia cu un hende awe, ta haya e tapa di poz ta hermeticamente sera, cual ta causa un problema pa henter e bario. Parti positivo ta cu esaki ta e sangura cool index, cu no ta pasa den e zika of chikinguya, pero GKMB ta tuma esaki na serio. Ta bon pa GKMB ta na e sitio aki, wak kico ta e problema y trata esaki debidamente tambe.

Di mes manera, GKMB a haya casonan di molester di sangura na cantidadnan grandi. A drenta yamadanan pa Yara, Pos Chikito, partinan di Savaneta. Pero esaki a wordo trata y soluciona. GKMB ta duna un palabra di danki atrobe na tur e ciudadanonan di Pos CHikito y Savaneta, cu ora nan ta sinti cu esaki enberdad ta un molester, nan ta tuma contacto cu GKMB pa asistencia y segun Sr. Croes, GKMB ta duna asistencia debidamente.

Ta conoci cu durante temporada di vakantie, e molester di sangura ta sigui. Aworaki GKMB ta sigui cu e controlnan di cas pa cas. A base di ciencia por prueba cu tin un bahada den e molesternan di sangura. E controlnan ta parti den diferente partinan di Aruba y semper reportando casonan sospechoso cu ta drenta, aunke e ta masha poco.

GKMB ta traha cu metanan specifico, pidiendo cooperacion di pueblo pa cu GKMB, pa asina nan por traha specificamente ariba e casnan cu mas molester di sangura. Un simpel control, por limita e posibilidad di tin e transmision di e zika of Chikinguya. Bo ta proteha bo mes y bo famia. Sin criadero no tin sangura, y sin sangura no tin zika, dengue of chikinguya. Tene na cuenta tur e consehonan cu inspectornan di GKMB ta duna diariamente na nos comunidad, segun Sr. Clayton Croes, di GKMB.