Mester trece e inversionnan necesario pa agilisa problematica di tereno

Despues di planifica y prepara presupuesto mester trece inversion necesario pa por agiliza e problematica di terenonan, siendo cu no tin tereno disponibel. Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber, ta amplia mas ariba e tema aki.

Por sigui bisa cu no tin tereno, pero mientras tanto DIP tin un lista di 13 mil hende cu ta wardando ariba un tereno. E mandatario a sigui bisa cu el a scucha Sr. Candelario ‘Booshi’ Wever ta papia di cu e Minister tin un bunch di placa. Esaki no ta e caso, sino cu tin un planificacion cu a wordo traha, caminda cu e.o. un di cuater e prioridadnan ta vivienda. Den e caso aki percura pa tin fondonan pa DOW por paga pa por haci ‘verkavelingsplan’, habri esakinan pa crea oportunidad pa nos hendenan. Esaki den pasado no tabata e caso.

E Minister ya caba ta bezig caba pa e otro aña cu e 1000 terenonan cu mester wordo saca cu henter un planificacion pa esaki. Respetando y conforme cu ROP a wordo a habri un cantidad di sitionan cu tin posibilidad y ta kedando cla cu esaki. Ta encera cu den e proximo añanan ta traha casnan cu ta bay halto, unda cu hendenan ta biba den edificionan cu ta bay ariba. Esakinan ta wordo yama residencianan priva.

Cu e concepto aki tur hende por biba den edificio bay ariba manera Merca y tur parti dimundo, un cu bon prijs pa parehanan jong, young professionalnan of mamanan soltero cu tin bon trabou pa logra nan mesun cas.

Alabes ta bezig cu un fundacion nobo pa traha banda di banda di FCCA cu lo bay pa cuminsa bek cu construccion di casnan social caminda cu e aña aki tin un 200 planifica hunto cu FCCA pa trabou por cuminsa. E ta un prioridad.

Aki dos siman lo sali un destaho publico pa por haci kadaster totalmente digitalisa, den sentido cu ta bin fotokaartnan, lo scan henter Aruba mediante di dronenan pa por hinca esaki electronicamente den e sistema. E algo moderno, esaki kiermen cu lo por ofrece esaki tambe pa bende pa e companianan den sector priva.

E tecnologia aki ta totalmente moderno ora ta bende e servicio aki pa e sector priva cu na e momento aki tin 70% den man di sector priva y 30 % ta keda di gobierno. Enbes cu mester bay cu cos di midi, e ta hopi mas facil pa midi tereno. Awo nan ta bay bira totalmente digitalisa.

Riba esaki hasta cierto momento Notariskantoor nan mes por haya acceso na ora di ora tin cu pasa un acta pa un tereno y e cliente ta paga pa esaki. Esaki ta un servicio cu ta wordo crea anto den e cuadro aki tambe kier pa kadaster den futuro por tin nan mesun fondonan y por opera for di gobierno di forma independiente for di gobierno.

E mandatario a sigui bisa, cu a base di e entrada di un persona cu e tin cu mustra kico ta e financiamento cu e por logra pa traha su cas. A base di esaki ta calcula di ki tamaño por traha un cas y ta poni den e beleid nobo cu 30 % di e tereno mester ta construi. Si ta resulta cu un hende por traha un cas di 100 mt² e por haya un tereno di 330 mt² como cas. E ta mas miho pasobra e por wordo manteni, no mester haci gasto di basha di vloer, mantencion y mas y mas hendenan kier terenonan mas chikito.

Tambe a ripara cu e hende kier un pida terenonan mas chikito siendo cu pakico kier un tereno di 600 of 700 mt si toch ta bay construi 100mt y e ta bay ta un perdida total di tereno cu no por mantene, y p’esey ta keda administra manera fear conforme nan entrada y e vierkante plan tambe ta wordo prepara.

Pa locual ta e fundacion nobo, Minister ta internamente den combersacion cu un grupo serio for di aña pasa. E intencion di e aliansa nobo cu gobierno kier cera, cu e intencion cu por bay acapara e bashi cu tin di un hende cu ta bay aplica pa un cas social of si e no ta aplica pa un cas social, e next oportunidad cu e tin, ta un 300 of 350 mil florin bay ariba. Tin un gap grandi entre cas di 100 cu 300mil florin y eynan cu gobierno tin un responsabilidad nobo , unda cu lo kier percura pa hendenan bin na remarke pa e tipo di casnan aki tambe, segun e mandatario di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber, a splica.

