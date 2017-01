Mester keur tur carosa, bar of trekker cu ta bay den parada

Carnaval un biaha mas ta dilanti porta. Cuerpo Policial Aruba ta corda doñonan di carosa cu kier uza esaki den paradanan di Carnaval, cu nan mester tuma contacto cu e departamento di “Planologie” pa por controla. Trailernan y carosanan cu no wordo controla, lo no por drenta den paradanan. Tambe TUR vehiculo di motor mester tin “keuring” di DTI pa por participa den paradanan di carnaval.

Por tuma contacto cu Departamento di Planologie di Cuerpo Policial Aruba, situa na e Warda di Polis di Balashi na number di telefon 5852500 di dialuna pa diabierna entre 7:00am pa 3:00pm. Den fin di siman lo por tuma contacto cu Central di Polis na number di telefon 100 pa nan notifica e Polis cu lo pasa controla e vehiculo.

Ta for di luna di december ultimo caba a avisa tur carnavalista di e regla aki y un biaha mas Cuerpo Policial ta pidi tur hende pa tene bon cuenta cu e medidanan di siguridad aki y pa no laga tur cos pa ultimo momento pa despues cosnan no pega. Tene cuenta cu e prome parada di carnaval, esta Fakkel Optocht, ta diasabra awor caba dia 7 di januari 2017. Como tal lo mester controla y keur tur trailer y carosa prome cu nan participa den e parada ey.

Tene bon na cuenta cu sin keuring di DTI y Polis, lo por haci uzo di e trekker, carosa y bar den parada.