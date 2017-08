Mester investiga e factornan cu ta crea pobresa

Aruba tin hopi problema social. Pero pa atende cu esey, mester cuminsa acepta cu tin pobresa na Aruba. Sr. Ursell Arends di partido RAIZ ta amplia mas ariba esaki.

PROBLEMA SOCIAL

Na 2010, e departamento social hunto cu CBS, unda cu a haci un investigacion social, caminda e investigacion aki mester a saca afo, e criteria of factornan pa crea un grens di pobresa na Aruba, segun Nacionnan Uni. Esey ta 7 aña pasa y ainda esaki no a tuma luga. Mester acepta cu tin pobresa y si nos no defini e factornan pa midi pobresa, nos no sa con pa maneha e problema. Esey ta e cambionan cu segun RAIZ, cu ta e sistema ta loke ta fayando. Si di cada 10 hoben, 6 tin un diploma basico, esey ta nabo di pensa cu e sistema no ta bon. No labelnan como dropout, pero como demasiado talentoso pa nos sistema.

CAMBIA CURICULO ESCOLAR

Mester saca fondonan for di sector turistico, ya cu e area aki tambe ta sufri bou di e calidad di empleadonan cu Aruba ta produci. Tempo di Bushiri, tabata un “leerwerktraject”. E tabata un hotel/school cu tabata produci e trahadonan pa e sector turistico di calidad halto. Por ripara cu e servicio a cay compara cu otro islanan den Caribe.

Mester amplia e curiculo escolar, cu mester bin cu tecnologia, agricultura, turismo, arte y deporte. Di e forma aki lo crea hobennan prepara pa hunto forma e di tres pilar economico, basa ariba un economia di conocemento y ariba agricutlura, caminda cu e divisa lo keda aki na Aruba. Tur cos ta bin di afo, y tur cos ta gespuit pa pesticida. Nos hendenan no ta come saludabel. E ta haciendo efecto ariba e costo di AZV, miho nos biba, miho e ta pa e gastonan tambe. RAIZ no ta kere den stapnan curativo, pero tuma stapnan preventivo. Asina tin un miho comunidad tambe den futuro.

CREA UN DI DOS PILAR ECONOMICO

RAIZ ta di opinion cu e fondonan pa esaki mester bin for di e fondo di turismo. Proposicion di RAIZ cu asina nan drenta Parlamento, pa crea di e tourism levy, e 9.5% cu ta bay 100% pa ATA, nan lo crea 80% pa mercadeo Aruba, 10% pa TPEF (Tourism Product Enhancement Fund), cual ta 3 miyon cu e 10% el a redobla e fondo te 7.4 miyon. Y e otro 10% pa crea un fondo pa TEF (Tourism Education Fund) y e fondo ey cual ta alredor di 7.3 miyon, lo wordo inverti den educacion pa asina ey haci e inspiracion di Bredeschool posibel na Aruba. Di e fondo ey, poco poco lo crea e di dos pilar economico di Aruba, cual ta Knowledgebased Economy.

FACILITATION POLICY PA CAYA GRANDI

Na Aruba tin 24 mayor resort, di e hotelnan ey, ta uza un PMS software di un compania di afo. Ta paga 37 mil dollar anualmente na companianan di afo. Si tur e hotelnan ey tin un producto crea di un Arubiano y ta haci e mantencion di e software aki na Aruba y despues exporta e software pa otro islanan den Caribe. Crea un facilitation policy pa Caya Grandi, mescos cu den pasado a duna hotelnan, haci esaki pa nos hobennan, pa establece, despues ora nan ta exitoso, nan lo inverti bek den nos economia.

Aruba ta papia 4 idioma, pero por añadi un di 5 cual e coding. Pero pa yega na esaki, e pueblo mester uni. E modelo cu RAIZ ta propone no ta nada nobo, e ta pasando caba rond di mundo, e ta duna transparente y e ta duna pueblo e derecho di participa. Uza data e instrumento pa tuma decisionnan. Aworaki den Parlamento decision ta wordo tuma a base di emocion y percepcion. Aruba no tin e datonan pa tuma e decision correcto ya cu CBS no ta dispone di e tur e informacion of nan no ta permiti pa publica e datonan. RAIZ ta kere cu treciendo cambio den tur e proceso y den politica tradicional tur hende lo por beneficia di un miho Aruba den futuro.

Votadonan eligi door di pueblo y apunta vakminister, ya cu esakinan ta profesionalnan cu ta domina e area y esey ta un di e cambionan cu RAIZ ta boga pe.