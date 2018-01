Mester diversifica nos Caya Grandi

Caya Betico Croes lo tin un comision, cu lo bay traha pa caya grandi di tanto Oranjestad como San Nicolas. Sr. Ernst Mohammed, di KvK ta splica.

E ta bay pa trece mas negoshi na Aruba y esey, lamentablemente Aruba ta yegando su piek pa locual ta su retail. Enbes di bay cu mas negoshi, mester wak kico tin den cas. Mester trece hende di afo, pa wak con ta amplia comercio. Esey ta un reto hopi grandi pa e comision aki. Mester cuminsa un caminda, y a scoge pa yam’e Comision Caya Grandi, ya cu ta eynan tur hende a lanta,. Antes ta den Caya Grandi tur hende tabata shop y mester wak kico pa haci pa trece ambiente bek.

San Nicolas ta un reto ariba su mes, mester wak ki impacto Citgo lo a haci ariba San Nicolas. Eigenlijk Camara di Comercio no kier warda ariba Citgo. P’esey e mesun comision lo bay traha con pa haci San Nicolas mas grandi. Si bo kier ta grandi den regio, mester ta grandi prome den cas.

E comision lo sinta cu diferente ministernan pa wak con ta bay ataca e asunto aki. E dos areanan aki, no tin solamente un factor cu por drecha y e ta bira miho. Ta varios factor tin cu ataca, Pero mester bin un cu’n plan strategico. Y mester cuminsa gewoon, style di Nike “Just Do It”. Cu tur respet, e decision di Prome Minister pa tuma un decision temporario, pa haci Caya Grandi fin di aña algo great, tabata un tremendo idea. Y por bisa cu tabata tin hopi hende den caya grandi den temporada di fin di aña. E tiendanan a gusta y nan a gusta toch. Esey ta e reto di mas grandi, mester cuminsa gewoon traha ariba Caya Grandi pa tur hende, wak kico por haci.

Ariba nan white paper nan a bin cu paar di solucion, cu nan a pone ariba papel, pero mas den aña lo trece dilanti pa pueblo wak kico Camara di Comercio ta haciendo. E ta un reto, ya cu e tiki cos cu a haci caba a trece hende caba. Awo mester wak con pa mantene e hendenan aki. Lo bay wak otro luganan afo, con nan ta haci’e. No tur ora mester inventa, pero wak afo con otronan ta haci’e, segun Sr. Ernst Mohammed, di Camara di Comercio.