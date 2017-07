Mester bin miho cooperacion entre tur e instancianan

Hopi hende no sa con hopi caso tin di nos grandinan ta sufri door cu no tin luga pa nan cuido pa cual nos a papia cu director di saba Sr. Remo Kock con leu nan ta cu nan plannan.

SABA tin un lista di espera basta grandi, pero loke Sr. Kock ta purba di haci, desde cu el a drenta ta, cu e cooperacion na Aruba, entre fundacion y instancianan cu ta traha cu grandinan mester bira mas miho. Paso si no traha hunto, e placa no ta bay crece, e no ta bay crece. SI ta traha hunto, sin cu tin cu saca placa, bo por haci mas pa e clientenan. E grupo di grandinan ta birando mas grandi. Y e grupo cu tin demencia, tambe ta birando grandi. Ta ser spera cu aki dies aña, di tres hende, un lo tin demencia. Esey kiermen cu di cada tres persona cu ta di edad, cu mester ayudo, un di nan lo tin problema mental.

Actualmente SABA ta bezig cu e proyecto Mantelzorg, unda lo duna informacion na pueblo. Unda lo duna nan chance pa haci pregunta, cu si nan no sa unda pa bay pa ayudo, durante di e charla, nan por haya e informacion. Si un famia tin un persona cu tin demencia, unda nan mester bay, etc. tin hopi informacion cu tin, cerca e instancianan cu ta duna ayudo, no tey cerca pueblo. Y nos mester pa pueblo sa, cu nan tin derecho ariba ayudo y con nan por busca e ayudo ey.

Con lo bay atende cu e problema, no tin mas luga y hopi di e hobennan no ta studiando pa e trabao di cuido di nos grandinan of muchanan special, cual segun Sr. Kock, tin diferente proyectonan cu tabata andando. Lo bay tin un quick scan, organisatoriamente, pa wak kico mester pa bay dilanti. Tin di haber tambe, cu si ta posibel, lo bay atende cu AZV.

Ora cu bo bira grandi, lo mester tin un cuido na un manera profesional. Kico ta e posibildidadnan pa cay bou di AZV, ta wordo studia door di SABA, segun Sr. Remy Kock director di SABA. na dado momento, e ora ey lo bay tin zorg inkoop. Lo no haya subsidio manera awo, pero pa cada grandi, SABA lo mester haya un cierto cantidad di placa pa e cuido (special) pa cu e persona ey.

SABA no tin planes ainda pa habri un luga na Noord, aunke cu e necesidad tey. Pero si nan ta bezig ta combersa, ta brainstorm cu diferente partnernan pa wak kico e posibilidadnan ta. Si yega cu SABA lo cay bou di AZV, e posibilidad pa sinta cu otro, of inversionistanan, hendenan cu kier hinca placa den casonan asina, unda por haya return of investment, si haci’e na bon manera. Tambe por haci social entrepeneurship, unda ta hinca bo placa pa e calidad di cuido di grandinan den un proyecto, caminda cu’n banco por hinca placa aden, sa cu e ta haya return of investment. Esey ta algo, cu Sr. Kock, lo bay traha ariba dje.

Hopi di e grandinan kier keda cas, y esey ta un deseo cu na varios ocasion a wordo treci dilanti, unda cu e diferente partnernan, WGK ta purba na wak con ta wanta e grandinan mas largo na cas. E presion e ora, cu si nan drenta un cas priva of SABA, ta bira menos. Pesey mes SABA ta bezig cu e campaña di informacion, pa si nan mester di ayudo, nan sa unda pa bay, trempan, prome cu e bira pio.

SABA constantemente ta delibera cu Ministerio y cu DVG. nan tin nan tin nan beleidsmedewerker, cu nan ta constant den contacto cu nan, pa delibera y wak con pa yega na solucion. Sr. Kock a splica cu si tin hendenan interesa pa haci e trabao. Pero pa traha e trabao aki, e curason mester ta na su luga. Mester tin amor pa e grandinan. Nan tin hasta cooperacion cu scolnan di Hulanda, unda cu staigaire dokternan ta bin traha na SABA, cual ta alivia e trabao di e dokternan local. Hopi di hendenan cu traha na SABA, a gusta e trabao asina hopi, cu nan lo kier bin bek. Asina Sr. Remo Kock, director di SABA a finalisa bisando.