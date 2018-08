Mester bin ley pa atende cu e cantidad di mucha den klas

E aña escolar aki a habri cu 29 pa 30 mucha den un klas, cual no ta sano pa un docente. Ademas, tin 200 mucha wardando pa haya cupo parti pabou di brug. Esakinan ta dos indicacion basta pisa pa cu enseñansa. Sra. Sheila Lazo- Tromp, di SIMAR ta amplia.

Sra. Sheila Tromp, presidente di Simar, ta splica cu mayoria biaha nan ta haya docentenan di kleuterschool of basisschool cu por duna un indicacion cu e peso ta grandi pa nan. No solamente e cantidad di mucha, sino tambe e problemanan social of financiero di cas cu e muchanan ta trece cu nan. Tambe tin e situacion cu e mucha ta bin di otro pais cu no ta domina e idioma Hulandes y ta bira un reto p’e docente duna les na un mucha asina. A papia di hopi tempo caba pa traha riba ley pa atende cu e cantidad di mucha den un klas. Hopi klasnan no ta adecua pa ekipa tanto mucha asina. Ademas, mester tene na consideracion e condicion di hopi scol cu no tin airco y ora tin asina hopi mucha riba otro, tanto mucha como docente ta sinti e temperatura halto di calor den klas, specialmente den e temporada di calor pisa actualmente. Awendia un docente no ta duna lesnan so, sino hopi mas ta wordo pidi di dje. No tin espacio tampoco pa aloca e muchanan aki. Pero nan tin derecho riba enseñansa, dus mester acepta nan. Na cierto momento e docentenan ta sinti e peso, pero no tin remplasante. Nan a bin compronde cu scolnan ta cuminsando cu algun docente riba AO y mester di remplasante, cual no tin. Den scol nan mester wak con nan ta maneha esaki, cual ta crea presion tanto pa e docente cu ta AO como pa e scol cu tin cu tuma e peso aki. Den principio nan tin e ley adecua cu ta bisa pa split e klasnan. Directivanan ta compronde esaki, pero tambe mester demostra cu tin motibonan necesario pa split un klas cu menos di 18 mucha aden. E ora tin cu bay tambe den direccion di inspeccion y nan tin cu acorda esaki. No por bira cuanto mucha ta sano pa un docente. E ta depende di e peso di e muchanan cu tin. Dus por tin un klas trankil di 28 mucha den un klas cu airco, tin tur material adecua, tin muchanan cu no tin problemanan social, cual ta haci un diferencia. Tambe por tin un klas di 15 mucha, pero nan ta trece un peso cu nan. Pero awendia un promedio di 20 pa 22 mucha lo por ta tolerabel. A yega di haya documento di Departamento di Enseñansa hunto cu DOW unda cu nan ta mustra kico ta e leynan pa tur cos, por ehempel mester tin tanto baño pa tanto mucha na scol. Na un momento a sinta cu directornan di scolnan primario pa evalua e lista aki y a conclui cu mayoria scol no ta cumpli cu e rekisitonan aki. Dus actualmente, Aruba ta pega den e sistema di scolnan di antes di 20 of 30 aña pasa ora e cantidad di mucha na Aruba tabata mas chikito. Awendia tin hopi mucha cu ta bin di exterior y ta nobo na Aruba y mester acepta nan den scol. E scolnan actual no ta traha p’e capacidad di awendia. E situacion no ta p’e muchanan so, sino tambe p’e docentenan cu por ehempel awendia ta 20 den un scol, pero nan koffie kamer ta ekipa 10 solamente. Ta cosnan cu mester traha riba dj’e. Nan a yega di trece e documento ey tambe p’e Minister concerni y ultimo nan a comparti e documento cu e organo di directornan di scolnan primario pa conhuntamente wak con ta bay traha riba esakinan.

Sra. Tromp ta duna palabra di exito na tur docente y directiva. Un aña escolar nobo a cuminsa. Tin docentenan cu ta aspirando na un funcion nobo den enseñansa. Tanto SKOA, SMOA y EPI lo haya directornan nobo. Esaki ta cambionan pa miho. Ta desea tur docente hopi exito, hopi forsa, hopi comprension pa cu e mayornan. Tambe ta pidi mayornan hopi comunicacion cu scol. Na final, tur ta trahando pa bienestar di e mucha.

Adicionalmente, SIMAR ta bay haya un directiva nobo. Esaki nan mester traha cun’e prome cu September, caminda lo bay tin votacion pa un directiva nobo. Ta pidi miembronan pa ta pendiente di esaki y pa postula nan mes si nan ta desea di ta forma parti di e directiva nobo aki.

