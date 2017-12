Mester bin cu leynan mas estricto pa hendenan cu ta abusa di un mucha

Sr. Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio ta amplia mas ariba e topico di derecho di un mucha.

Hopi aña pasa tabata organisa un evento pa Fundacion Respetami. Y eynan ta trece e problema di abuso di mucha dilanti. Pa un par di aña a logra trece varios hende for di exterior pero mas importante a trece e mensahe dilanti cu tin abuso di mucha tumando luga. Sr. Mohammed ta lamenta loke a pasa, pero mester a bira tempo pa trece e campeonato ey bke, di un forma of otro. Pa sikiera conscientisa, dun’e nomber di e muchanan, pa recauda fondo pa Fundacion Respetami y nos comunidad mester cuminsa actua mas preventivo. Mester stop di sconde, ataca problemanan di raiz y no sconde pa nan.

Hopi ta bisa cu nan kier haci algo, ta bira tempo pa bin cu leynan stricto pa hendenan cu ta abusa di mucha. Un mucha no por defende su mes. Como persona, Sr. Mohammed, e ta sinti cu mester zorg pa e mucha lanta pa ta un bon hende den comunidad. Otro aña lo por organisa un evento pa recauda fondo pa Fundacion Respetami.

Prensa mester mantene e presion pa wak pa esaki no pasa mas. Prensa y gremio, hunto cu e pueblo mester tene e sucedido aki ariba mesa, stop di sconde. Cosnan asina ta pasando, pero mester zorg pa proteha nos muchanan, segun Sr. Ernst Mohammed, di Camara di Comercio.