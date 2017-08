Mester bin cambio den e ley di conducta

Mester bin varios cambio den nos leynan y vooral den e ley di conducta tambe di ministernan, segun presidente di STA, Diego de Cuba. Tin hopi cos cu a bay for di sla. No por ta asina cu cos asina aki ta pasa y ta hayabo cu un prome minister of un Gobierno ta keda riba un freewheel, manera nada no a pasa. E bagamunderianan ta sigui. Ta cosnan cu segun e sindicalista, den e proximo Gobernacion, no ta porta ken sinta. Pero e mester bin un cambio radical den e sistema aki pasobra esaki no por. E ta dañino pa e pais. E ta perhudica nos economia tambe. Loke ta pasa ta, cu ta haya cu un situacion cu como Arubiano, ta bay busca trabao y e mesun hende eynan cu a busca 20 hende di afo, ta bisa cu por duna trabao, pero ta pone riba e slip, cu bo ta gana 1700 florin, pero ta 1200 so bo por wordo paga. No por paga 1200, segun e sindicalista. Minimum loon ta 1711. E 20 hendenan aki ta traha pa 1200, kiermen a daña e prijs riba mercado atrobe y ta fomentando cheaplabor. Abo como Gobierno mes ta fomentando cheaplabor, ta unda nos ta bay. Mester a sinta cu Paul Croes for di April 2016 riba ketenaansprakelijkheid pa loke ta companianan di construccion. Un biramento, un coremento y awe e ta tras di tralie y sindicato a keda sin papia riba e asunto aki. Mediador di Gobierno a keda encarga cu e pida aki pa bolbe sinta hunto. Pero awor aki, nos ta na final di Augustus 2017 y nada no a pasa. Segun de Cuba, tin leynan cu ta wordo implimenta, tin leynan cu ta existi, pero no tin control riba nan. Si tin cu bin leynan pa cambia e sistema aki y pa proteha e clase trahado di Aruba, sigur sigur mester bin un cambio radical den e codigo di conducta di e minister y parlamentarionan, pasobra nos no por sigui asina aki, e sindicalista a splica.