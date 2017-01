Mervin Wyatt-Ras: IPKO lo tuma luga e aña aki na Corsou

Reunion di IPKO e aña aki lo tuma luga na isla ruman di Corsou pa asina trata diferente ley y acuerdo entre reino y islanan cu ta cay bou di reino segun presidente di Parlamento, Mervin Wyatt-Ras.

El a splica cu dia 8 di Januari nan lo ta biahando kedando te dia 14. Lo bay tin varios dia di reunion. Lo bay tin tripartite y tambe IPKO, unda cu den tripartite nan lo reuni cu e diferente islanan riba diferente topico cu kier a trata y studia. Ta bay tin topiconan manera e geschillenregeling. Lo bay tin topico manera hubentud, salubridad publico. Ta bay tin algo di husticia, oportunidadnan economico y diferente otro topico mas. En todo caso hunto cu Hulanda tambe lo bay tin e deliberacionnan aki.

E biaha aki e lo ta un reunion den un sentido mas informal pa asina por bin na otro tocante diferente topico.

Hopi biaha ta bin hunto den reunion y ta bay pa e palabracionnan cu tin. Sinembargo tin biaha tin cu para un rato keto, refleha y discuti mas profundo tocante cierto topico. Esey kier bay haci e biaha aki, mirando cu tin diferente constelacionnan nobo, manera di Corsou y St. Maarten tambe. Ta bon pa get in touch cu diferente topico y tambe preparando pa e eleccion cu lo bay bin tambe na Hulanda y Aruba. Pesey mes e biaha aki ta bay ta mas un intercambio cu otro. Pero si un intercambio caminda cu ta sigui tambe cu cierto maneho, manera hubentud. Esun di hubentud ta caminda lo bay haya presentacion di esnan cu ta bezig cu cierto planning pa asina logra cierto asuntonan pa Hubentud. Aruba tin un integraal jeugdplan y esey tambe lo bay discuti eynan, unda cu por intercambia y asina fortifica.

Wyatt-Ras ta kere cu hubentud ta futuro di mañan. Mester inverti hopi den nos hubentud. Hopi problema ta bin bek den hubentud. Hopi problema ta soluciona tambe door di inverti den hubentud. Eynan tambe tin cu enfoca, plus e topico di enseñansa cu semper ta riba agenda, ora cu bay afo, pasobra door di enseñansa cu ta uniforme den reino. Por logra hopi tambe den nos hendenan, cu ta supera nos mes tanto personal, pero tambe como riba mercado laboral, segun Mervin Wyatt-Ras.