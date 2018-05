Mervin Wyatt – Ras: “Gobierno nobo a gaña e pueblo”

Parlamentario Wyatt-Ras ta trece padilanti cu gobierno MEP -POR – RED no ta serio. A keha 8 aña largo di gastonan di gobierno anterior y a tilda gobierno anterior di a crea mega debe y awor ta resulta cu nan a gaña pueblo.

A resulta cu nan gastonan di personal y di operacion diario di gobierno, biahenan di ministernan, compra di auto pa bureau, publicidad etc. a subi di tal forma te el a yega 125 miyon.

En bes di baha gastonan y baha e cantidad di minister unda por spaar 40.2 miyon florin, a subi gastonan. Hasta prome cu esaki a fia placa pa nan por financia maneho nobo, esaki segun Rapportahe di Caft.

Gobierno a gaña pueblo cu p’e e ser humano ta central sin embargo prome paso cu ta tuma en bes di crea empleo ta pa tuma medida contra nos pueblo, cu aumento di accijns y aumento di BBO te na 6 %.

Gobierno a hasta gaña CFT cu lo tene su gastonan abou y lo yega e norma di 3.0% di deficit, sin embargo durante tratamento di presupuesto 2018 den reunion publico a pasa CFT y nos pueblo un “fast ball” pa aumenta gastonan den 5 nota di cambio. Gastonan di personal a aumenta cu 13 miyon y gastonan di operacion cu 17 miyon en comparacion cu gobierno anterior.

Gobierno a gaña cu lo mehora poder di compra. Pero pueblo ta sinti caba cu prijs di producto/comestibel ta subi. Nos hendenan ta bay keda cu menos placa den nan cartera pa por pone pan ariba mesa di nan famia.

Gobierno a priminti cu lo baha prijs di awa y coriente y ya caba pueblo ta sinti cu esakinan ta subi.

Gobierno a gaña tambe cu lo crea mas empleo pero ora cu CITGO a anuncia e slow down gobierno a haci net nada. Loke si gobierno ta haci ta kita hende y persigui esunnan cu no ta di nan asignatura politico pa pone nan hendenan, al estilo di “quitate tu pa ponerme yo”.

Gobierno a gaña alabes cu lo pone airco na tur scol, lo baha edad di pensioen y lo kita Aruparking, sinembargo ni fu ni fa di e promesanan.

Notabel ta cu di un banda ta castiga pueblo medida y di otro banda pa nan si tin placa y luho.

Hancho pa gobierno y smal pa pueblo.

Wyatt-Ras y su fraccion ta condena e engaño aki y lo sali na defensa di nos pueblo.

