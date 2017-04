Mercadonan clave ta crece cu 5.5% na comienso di 2017

Den prome kwartaal di 2017 Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta raporta crecemento den mercadonan clave y continuacion di caida for di Venezuela. Conforme proyeccion pa 2017, Venezuela lo conoce reduccion e aña aki, y meta ta pa mercadonan clave compensa lo mas cu por. Aki Merca ta hunga un papel importante. Meta pa Merca ta un crecemento minimo di 5%, y esaki a mustra un crecemento di 7.7% den prome kwartaal di 2017. Aruba su turismo ta permanece stabil danki na su mercado primario, esta Merca, pero tambe danki na mercadonan secundario cu ta creciendo den Latino America y Europa. Den e prome kwartaal A.T.A. ta nota tambe un aumento di porcentahe di ocupacion di cambernan di hotel (+5.6 punto %) y tambe di rendimento pa cambernan di hotel (RevPar +6.7%) (fuente: AHATA). Indicadornan ta mustra cu empuhe adicional den Merca ta duna su resultado y ta crea toch stabilidad den sector turistico, no obstante un Venezuela cu ta sigui confronta problemanan grave. A.T.A. su atencion ta keda si riba e Mercado aki, pero conforme strategia ahusta.

TURISMO ‘STAY-OVER’ NORTE AMERICANO: PROME KWARTAAL 2017 (+7.7%)

Compara cu e prome kwartaal di 2016, den 2017 turismo procedente for di e continente Norte Americano, a crece cu 7.7%. Merca a subi cu 7.7%, mientras Canada a crece cu 8.2%. E continente Norte Americano a trece un total di 195,217 bishitante cu ta representa un total di 74.1% di nos turismo durante e prome kwartaal di aña.

TURISMO ‘STAY-OVER’ LATINO AMERICANO: PROME KWARTAAL 2017 (-57.6%)

E continente di Latino America a trece den e prome tres lunanan di 2017 un total di 42,335 bishitante. Pa locual ta e continente Latino Americano esaki a conoce un reduccion di 57.6% debi primordialmente na problemanan economico y politico na Venezuela. Compara cu 2016, na 2017 Venezuela a baha cu 76.4%. Brazil tambe a conoce un reduccion di 22.7% durante e prome kwartaal di 2017 ora compara esaki cu 2016. Mercado di Colombia y Argentina ta sigui crece cu 7.6% y 57.3% respectivamente. Esaki ta nifica un market share di 16.1% pa e continente di Latino America durante e prome tres lunanan di aña.

TURISMO ‘STAY-OVER’ EUROPEO: PROME KWARTAAL 2017 (+4.5%)

Pa loke ta Europa por nota un aumento di 4.5% durante prome 3 lunanan di 2017 compara cu 2016. Hulanda a subi cu 8.7%, Mientras Reino Uni (UK) a reduci cu 16.7%. E continente Europeo a contribui cu un total di 18,387 bishitante durante e prome kwartaal, cu ta representa un marketshare di 7% durante e periodo aki.

ANALISIS ‘STAY-OVER’ LUNA DI MAART 2017 VS. MAART 2016

Durante e luna di Maart di e aña aki nos a ricibi un total di 90,133 bishitante mientras nos a yama bonbini na 109,998 bishitante durante e mesun luna na 2016. Esaki ta representa un caida di 18.1% pa cu bishitante den su totalidad. Si exclui e mercado fragil di Venezuela, por nota un crecemento di 5% den cantidad di bishitante. E mercado di Venezuela a conoce un reduccion notabel di -85.3% den luna di Maart.

Mester duna atencion na e contribucion enorme di Merca cu un crecemento exponencial di estado di Massachusetts (+29.6%), Pennsylvania (+10.4%) y Florida (+30.2%). Tambe mester tuma nota di crecemento stabil di estadonan manera Georgia (+31.1%), New York (+4.3%), y Ohio (+25.9%). E crecementonan aki ta bai man den man cu e intensificasion den e mercadonan menciona y tambe danki na un base di “airlift” creciente for di Merca.

TURISMO CRUCERO: MAART 2017 vs MAART 2016

Den luna di Maart di 2017, 99,769 pasahero crucero a bishita nos destinacion, cual ta un aumento di 3.1% compara cu e mesun periodo na 2016. Esaki ta encera cu nos haf a yama bonbini na un total di 41 barconan crucero durante maart 2017 cual ta 7 menos cu e mesun luna na 2016. Proyeccion pa e aña aki ta sigui ta uno unda lo por ta kibrando record compara cu 2016.

ACOMODACION MAART 2017 vs MAART 2016

Aruba ta ofrece su bishitantenan un variedad di acomodacion pa aloha. Den luna di Maart 43.3% a keda na un ‘high rise’ hotel, mientras na 2016 esaki tabata solamente 34.8%. Pa locual ta hotelnan ‘low rise’ esaki tabata tin un marketshare di 9.1% den 2017 compara cu 7.6% den 2016. Tipo di acomodacion timeshare a ricibi 26.9% di nos bishitantenan den maart 2017 mientras den 2016 nan a ricibi 22.5% di e bishitantenan durante e mesun temporada na 2016. Alabes, e acomodacion alternativonan a representa un marketshare di 20.8% durante Maart 2017, esaki ta menos cu na 2016 unda esaki tabata tin un marketshare di 35.2% durante Maart di 2016. Esaki ta consistente cu e ausencia di e fenomeno ‘raspacupos’ y tambe e normalisacion di e mercado Venezolano.

HOTELNAN / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa e luna di maart, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a reduci cu -4.8% compara cu 2016. Esaki den cifra ta US$ 305.03 na 2016 compara cu US$ $290.33 pa 2017. E ganashi pa camber, e asina yama REVPAR a aumenta cu un saludabel 3.5% di US$ 236.91 na 2016 pa US$ 245.26 na 2017. E anochinan ocupa pa camber a aumenta cu 1.0%. Tambe por a nota crecemento den ‘Average Room Occupancy’ cu na Maart 2016 tabata 77.7%, a aumenta pa 84.5% den Maart 2017 cual ta un aumento di 5.0%.

Economia / CBA:

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa cu aña di 2016, a contribui cu AWG 2,902.10 miyon (2.9 biyon) pa cu nos economia cual ta un reduccion di 1% compara cu aña 2015.