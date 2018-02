Mercado negro di sanger den hospitalnan publico

CARACAS, Venezuela- Ta un secreto publico den e Venezuela den crisis. Den e hospitalnan publico ta habriendo caminda pa un “mercado negro” cu ta comercialisa e sanger y su derivadonan, necesario pa miles di pashentnan y cu tambe ta schaars den e sistema di salud publico. Esaki ta debi na e falta di recursonan pa analisa e sanger.

Dokternan di cinco estado di e pais petrolero y di Caracas a sigura na EFE cu e situacion aki, denuncia siman pasa pa e Coalicion pa e Defensa di Derecho na Salud y Bida di Persona na Venezuela (Codevida), ta keda ripiti den luganan di trabao unda cu semper e supuesto responsabelnan ta keda den scuridad.

E secretaria general di e Sociedad Venezolano di Hematologia (SVH), maribel Mendez, a bisa na EFE cu nan a descubri “personanan dentro di e institucionnan publico” cu ta purba beneficia di e paralisacion di al menos 70% di e banconan di sanger publico di e pais, segun calculacion di su organisacion.

E dokter a enfatiza cu e responsabel di e iregularidadnan ta e estado Venezolano, cu, el a sigura, a stop di cumpra reactivonan na September aña pasa te yega na un punto critico na December, luna camidna cu algun di e estadonan di e pais a raporta cu nan ta na “cero”.

El a señala cu e mercado negro di e sanger ta opera door di hendenan sin escrupulo cu ta bende esaki den e institucionnan publico y no na clinicanan priva, cu tin nan banconan di sanger, y ta sigui bende esakinan analisa previamente.

E kimiconan cu ta wordo uza pa analisa e sanger no ta wordo produci na Venezuela, pa cual nan mester wordo importa den un pais caminda cu estado tin e control riba e divida y den ultimo añanan a reduci significativamente importacion y asignacion na empresarionan.

EFE por a constata cu un saco di sanger ta wordo bendi na Caracas na un prijs di 4 miyon bolivar (casi 140 dollar segun e tasa oficial di cambio) y ta posibel cumpr’e solamente den un centro priva, ya cu e cinco hospitalnan publico no ta conta cu e material necesario pa haci analisis den nan laboratorio.

Un fuente cu a pidi pa keda bou di estricto anonimato, a bisa di ta desconoce e procedencia di e saconan di sanger ey, y el splice cu e compra y benta ta wordo concretisa sin mucho pregunta y mey mey di un urgencia di e pashent.

