Merca ta nenga di a declara guera na Noord- Korea

WASHINGTON, D.C., Merca- Vocero di e Departameno di Asuntoann di Este di Asia y Pacifico y di Departamento di Estado, no ta berdad cu Merca a declara Noord-Korea guera. El a agrega cu su pais ta sigui bsuca un “desnuclearisacion pacifico den e peninsula Koreano”.

E diplomatico a enfatisa cu “niun pais tin e derecho di tira contra di flotanan aereo of naval di otro paisnan den awanan of espacio internacional”. Di e manea aki el a responde e declaracion di e minister di Exterior di Corea del Norte, Ri Yong-ho, cu algun ora pasa a sigura cu Pyongyang tin e derecho na deriba e bombarderoann strategico Mericano, incluso pafo di su espacio Norcoreano.

Fuente: https://actualidad.rt.com/