Merca ta mustra riba crisis na Venezuela den comunicado

WASHINGTON D.C., Merca – Mediante un comunicado, e Departamento di Estado di Merca, a indica riba e crisis di e pais, “nos ta haci eco di e convocatoria realisa dia 17 di April pa 11 Gobierno Latino Americano riba e Gobierno di Venezuela pa tuma di inmediato, e pasonan aki pa permiti un solucion lihe na e grave crisis cu ta afecta tur e Venezolanonan y cada biaha mas na e region,” e Gobierno Mericano a expresa atrabes di e texto.

“Venezuela tabata testigo den e ultimo simannan di protesta continuo desde cu Corte Suprema a demostra su falta di independencia di e Poder Ehecutivo atrabes di un serie continuo di decisionnan hudicial contra miembronan di e Asamblea Nacional libremente eligi,”por a lesa den e documento publica riba e website di e despacho, dirigi pa Mark C. Toner.

Te awor aki, e documento ta sigui, seis manifestante a wordo asesina, cu cientos di detenido. Tabata tin testimonionan creibel riba e uzo di tortura door di SEBIN y CICPC. Mas manifestacion a wordo confoca pa e proximo dianan, en particular pa diaranson (awe), dia 19 di April.

Nos ta pidi Gobiero di Venezuela un biaha mas, pa cumpli cu e compromisonan cu nan a asumi den e marco di e proceso di dialogo respalda pa Vaticano: celebra eleccionnan cu prontitud; Respeta e Constitucion y e Asamblea Nacional; Pa e garantisa e liberacion inmediato y incondicional di tur e presonan politico; Y atende e necesidadnan humanitario di e pueblo Venezolano.

Nos ta haci peticion riba e convocatoria realisa riba dia 17 di April, pa 11 Gobierno LatinoAmericano riba e Gobierno di Venezuela, pa tuma di inmediato e pasonan aki pa permiti un solucion pronto na e grave crisis cu ta afecta tur e Venezolanonan y cada biaha mas na e region.

Nos ta pidi un biaha mas na e manifestantenan pa nan expresa di manera no violento. Nos ta rechasa e uzo di violencia contra manifestantenan desarma. En particular, nos ta rechasa e uzo di bandanan arma colectivo bao di e control politico di e lidernan di e partido PSUV, pa reprimi e manifestantenan mientras cu e forsanan di siguridad responsabel di mantene e orden publico, permanece como “standby”.

Tambe nos kier a recorda e forsanan publico – miembronan di Polis, Ehercito y Guardia Nacional – mescos ccu e miembronan di Poder Hudicial, di nan responsabilidadnan legal y constitucional di proteha y no impedi e manifestacionnan pacifico.

E responsabelnan di e represion criminal di e actividad democratico pacifico, di e minamento di e institucion y practicanan democratico y di e violacionnan flagrante di derechonan humano, lo wordo responsabilisa individualmente pa su accionnan di parti di e pueblo Venezolano y su institucionna, mescos pa e comunidad internacional.

