Merca ta menasa di bandona acuerdo nuclear cu Iran

WASHINGTON, D.C., Merca- Presidente di Merca, Donald Trump diabierna a pidi Congreso y su aliadonan internacional pa traha cun’e pa coregi e “defectonan grave” di e acuerdo nuclear alcansa cu Iran y cinco otro pais. El a adverti di cu si no logra modifica e acuerdo, Washington lo bandona e pacto.

Trump a anuncia cu, aunke cu p’awo e no ta retira for di e acuerdo, e lo elimina e certificacion cu e lo mester haci regularmente na Congreso di cu e sancionnan ta corecto y proporciona relaciona cu e medidanan cu Iran “ta tumando pa limita su programa nuclear”.

En concreto, Trump kier coregi “inspeccionnan debil” cu, na su huicio, ta contempla e acuerdo, pa haci frente na e “programa di misilnan balistico” di Teheran y a elimina e “fechanan di caducidad” di e restriccionnan impone riba e programa nuclear Irani, cu den algun caso a expira despues di entre 10 y 25 aña.

Trump a adverti di cu e lo bandona e pacto si no tin cambionan den e acuerdo di forma unilateral pa parti di Congreso Mericano of multilateral den negocacionnan hunto cu otro partinan di e acuerdo (Francia, Reino Uni, Alemania, China, Rusia y Iran).

“Den caso cu nos no por yega na un solucion, e acuerdo lo wordo cancela”, e mandatario Mericano a sigura.

Asina mes, Merca ta reconoce cu, tecnicamente, Iran ta cumpliendo cu e acuerdo, y ta kere cu e cancelacion di e sancionnan cu Washington a accede den e pacto, no tabata proporcional na e medidanan cu Teheran a tuma. Y cu e mecanismonan debil di inspeccion”, lo por permiti e Iraninan sconde den caso di incumplimento.

Despues di e firma di e acuerdo nuclear cu Iran, Congreso a aproba un ley, conoci pa su inicialnan na Ingles, INARA, cu ta exigi e president di certifica si e areglo ta faborece e “interes nacional Mericano, cada 90 dia.

Esey ta e certificacion cu Trump a elimina diabierna y su gobierno kier pa Congreso drecha e ley ey y pa marca cierto “liña cora”, cu , si Teheran pasa e liña, esey lo kiermen un imposicion automatico di sancionnan, segun e secretario di Estado, Rex Tillerson, a splica.

