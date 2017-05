Merca ta emiti un alerta di biahe pa Europa

WASHINGTON D.C., Merca – Departamento di Estado a emiti un alerta di biahe pa su ciudadanonan cu ta bay Europa, citando e continuo menasa di atakenan terorista.

“Mientras Gobiernonan local ta sigui cu e operacionnan di lucha contra terorismo, e Departamento, sin embargo, ta sigui preocupa pa e posibilidad di futuro atakenan terorista,” e alerta ta bisa. “E ciudadanonan Mericano mester ta semper alerta dilanti e posibilidad cu e simpatisantenan di terorista of extremistanan autoradicalisa por tuma luga atakenan cu poco of ningun advertencia.”

E alerta ta menciona e reciente atakenan na Francia, caminda cu hende lo acudi na urnanan pa eligi un presidente nobo, Rusia, Suecia y Reino Uni, teniendo na cuenta cu e extremistanan tin e tendencia na concentra den luganan di interes turistico.

Un funcionario Mericano a bisa CNN na Februari, cu e menasa terorista na Europa tabata mes halto manera cu semper e tabata.

Segun estimacionnan reciente di Europa y Merca, mas of menos un 1900 combatiente stranhero a regresa Europa despues di a pasa un temporada na Irak y Siria, e funcionario a bisa. Algun ta sigui comprometi cu gruponan terorista manera ISIS, pero otronan a bin bek desencanta.

E alerta lo expira dia 1 di September.

Fuente: CNN en Español