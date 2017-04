Merca ta adverti Noord- Korea pa no pone na prueba

Yokusaka, JAPON — For di e cubierta di e portaavion grandi, vice presidente Mericano, Mike Pence a adverti Noord- Korea diaranson pa e no pone Merca su determinacion na prueba. El a priminti di duna un contesta “eficaz” riba e uzo di cualkier arma convencional of nuclear.

Riba e USS Ronald Reagan, Pence, a bisa cu e gobierno di Donald Trump lo sigui traha cu diligencia hunto cu e aliadonan manera Japon, China y otro potencianan global pa pone presion economico y diplomatico riba Pyongyang. Segun Pence, preparacion ta “esencial”.

“Esun cu desafia nos determinacion of preparacion lo mester sa cu nos lo vence cualkier atake, nos lo haci uzo di armanan convencional of nuclear cu un contesta eficaz y aplastante di parti di Merca”, Pence a agrega.

Pence ta di bishita na Japon den un gira di 10 dia cu lo hib’e Indonesia y Australia.

For di dos continente diferente, Pence y e secretario di Defensa Mericano, Jim Mattis, a señala cu e lansamento di un misil Norcoreano cu a faya tabata un provocacion y a sigura Merca su aliadonan na Aisa cu Washington ta cla pa traha na fabor di un desnuclearisacion di e Peninsula di Korea.

E responsabel di Defensa no a identifica e tipo di misil, pero el a agrega cu e no tabata tin rango continental cu lo por yega teritorio Mericano. E no a duna comentario ariba e causanan cu por a provoca e explosion trempan di e proyectil.

Fuente: www.ap.com