Merca lo pone mas presion diplomatico contra Noord- Korea

WASHINGTON, D.C., Merca- Gobierno di Trump a bisa legisladonan diaranson cu Washigton lo pone mas presion diplomatico y economico ariba Noord- Korea pa pa asina e desmantela su programa di armanan nuclear, den un sesion extraordinario na White House pa calma e tensionnan un poco. Tambe e reunion a sirbi pa calma poco temanan relaciona cu accion militar contra di un advesario peligroso di Merca.

Presidente Donald Trump a yama Senadornan Republicano y Democratico bon bini, den presencia di su Secretario di Estado, Secretario di Defensa y demas personalidadnan di inteligecia cu a tene un reunion priva.

Despues di algun siman di menasanan militar directo, un comunicado en conhunto a anuncia cu Trump su enfoke “ta dirigi pa presiona Noord- Korea pa desmantelacion di su programanan nuclear y balisitico door di impone sancionnan economico mas severo y purba via canalnan diplomatico cu nos aliadonan den e region”.

Mientras cu tensionnan den e region ta halto desde cu Trump a asumi presidencia, esaki a escala den e ultimo simannan y otro agencianan di inteligencia a sugeri cu Noord- Korea lo ta preparando pa un posibel prueba nuclear. Aunke esaki ainda no a sosode, Trump a manda barconan militar y tambe avionnan militar den region den un demostracion di forsa.

Embahador di Noord-Korea na Nacionnan Uni a bisa diaranson cu su pais lo reacciona den un guerra total cu Washington, uzando armanan nuclear. El a hura victoria ariba dun situacion di bida of morto contra di e imperialistanan Mericano.

Trump, mescos cu otro presidentenan prome cun’e, ta den un posicion dificio. Sancionnan no a forsra Pyongyang pa bandona su esfuersonan nuclear, pero un atake Mericano pa caba cu su artileria lo riesga un guerra na gran escala, na un frontera fuertemente militarisa unda miyones di Surcoreano ta biba. E menasa lo extende na Japon, otro pais cu Noord- Korea ta menasa regularmente.

China a urgi tanto Pyongyang como Washington pa mantene nan calma. Diaranson na Berlin, Prome Minister Chines, Wang Yi a bisa cu Noord- Korea mester stop cu su actividadnan nuclerar, pero na otro banda, e maniobranan militar na gran escala den awanan teritorial di Korea tambe mester stop”, refiriendo su mes na e wega di guerra di Korea del Sur y Merca.

China ta opone na e sisteman di Area di Defensa Terminal, THAAD, wordo instala na Corea del Sur. Esaki lo trece un desbalance den e region. Pero China lo tuma e “medidanan necesario” pa defende nan interesnan.