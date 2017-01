MEP : Tur caminda na Aruba hende ta pidi cambio

E siman aki partido MEP a haci un impacto na momento cu un grupo grandi di candidato ‘pisa’ di e partido a sali campaña hunto. Usualmente e candidatonan di MEP no ta haci mucho fanfaria di nan campaña pa ningun hende no wordo persigui politicamente, pero e siman aki tabata diferente.

Lider di MEP hunto cu parlamentarionan Xiomara Ruiz-Maduro y Dangui Oduber y candidatonan Endy Croes, Edgard Vrolijk y Luigi Bergen tabata den barionan di Santa Cruz e siman aki.

Nos ta bishita tur bario y tur cas y tur caminda hendenan ta pidi cambio.

Esnan cu nan a bishita y cu a sostene e partido na mando ta indica cu ta momento pa un cambio, pasobra 8 aña pa un partido so, no ta bon. Ademas, ta tempo pa trece cambio den e prioridadnan.

Esunnan cu ta indeciso en todo caso ta convenci cu mester bin un cambio, y MEP ta trahando duro pa demostra cu ta MEP ta e unico alternativa.

MEP ta bishita tur bario y tur esunnan cu kier ricibi nan. Esunnan cu a sostene un otro partido, y esunnan cu semper a sostene MEP, pasobra MEP a ripara cu AVP ta haciendo esfuersonan grandi pa influencia nan opinion, sinembargo loke nan no sa ta cu e MEP-ista ta ‘ni se compra, ni se vende’.

E cambionan cu mas pueblo ta desea ta pa nos trece orden y respet bek den nos pais. Pa trece siguridad bek. Locual hopi hende no ta compronde ta dicon e gobierno aki ta papia bunita, y kier haci manera tur cos ta bon. Acaso nan no ta mira e dolor den nos hogarnan debi na presion financiero, debi na falta di trabou, debi na problemanan social y problema cu droga. Ta parce cu gobierno di AVP a lubida riba e hendenan aki, y kier pinta un situacion cu tur cos ta bon, mientras cu cos no ta bon na Aruba.

MEP ta moviendo riba bon caminda, MEP ta hopi activo den comunidad, y ta e unico cu ta presentando solucionnan realistico pa nos pais.