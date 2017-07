MEP ta recorda cu 27 aña pasa a scrap fecha di Independencia

Fuera di e logronan historico di e Referendum na Maart 1977, e accionnan drastico durante Augustus Scur na 1977, e Conferencia di Mesa Rondo na Maart 1983 y e realisacion di nos Status Aparte entrante 1 di Januari 1986, awe 13 di Juli tambe ta un fecha historico pa nos pais, ya cu riba e fecha aki nos ta recorda cu 27 aña pasa e fecha di Independencia 1996 a wordo gescrap for di den Statuut.

Status Aparte y Independencia

Tabata na Maart 1983 cu durante e Conferencia di Mesa Rondo a acepta e resolucion di Aruba pa haci uzo di su derecho di autodeterminacion door di scoge pa Independencia, cu lo mester wordo realiza na aña 1996. Como fase transitorio prome cu Independencia, Aruba a haya pa un periodo di 10 aña su Status Aparte entrante 1 di Januari 1986. Alabes a ser acorda cu prome cu 1996, esta na 1994 lo wordo teni un conferencia di evaluacion entre Reino y Aruba pa eventualmente examina e fecha di Independencia di Aruba den luz di evolucionnan estatal entre e paisnan den Reino.

Claridad estatal

Na 1986 partido AVP a drenta gobierno di pais Aruba. Durante nan gobernacion di 1986 pa1988 nan no a haci nada riba tereno di structura estatal. Tabata e eleccion di Januari 1989 cu a trece MEP den gobierno y un di e metanan primordial tabata pa trece claridad riba tereno estatal. Esaki tabata necesario pa diferente motibo: 1. E cadena hotelero Hyatt kier a mira claridad pa loke ta e fecha di 1996, prome cu nan sigui inverti den nan proyecto, 2. Nos pais tabata tin debenan astronomico di garantianan hotelero cu mester wordo paga, 3. Pensioenfonds di Hulanda tabata menaza di no fia placa na FCCA pa construi casnan social, 4. Ministerio di Defensa Hulandes no tabata kier a sigui inverti den e Marinierskazerne na Aruba. Tur esaki en bista di e menasa di e fecha di Independencia 1996 cu tabata colga riba cabes di Aruba.

Garantianan den Man Comunidad

Ta pesey mes Gabinete Oduber den forma diligente a cuminsa cu e proceso pa haya e garantianan manera palabra den e Conferencia di Mesa Rondo na Maart 1983, esta cooperacion cu Reino den un Man Comunidad riba e terenonan di asuntonan di desaroyo, cultura, educacion, husticia, relacionnan exterior y defensa. Sinembargo Gobierno Hulandes no kier a honra e palabracion haci pa cu e garantianan priminti e tempo ey. Den cuadro di transparencia politico, partido MEP a tene e tempo ey un reunion na ex-Bushiri Hotel, caminda lidernan di bario a duna mandato na partido pa sigui cu e proceso pa scrap e fecha di 1996 for di den Statuut.

Firmamento di convenio

Asina pues dia 13 di Juli 1990, esta awe 27 aña pasa, Sr. Nelson Oduber a firma hunto cu Ministro Ernst Hirsch Ballin un convenio, unda a scrap e fecha di Independencia 1996 for di den Statuut y Aruba ta mantene e derecho di auto-determinacion, esta cu nos pueblo ta dicidi ki dia nos lo kier bira independiente, via un Referendum pero cu aprobacion tambe di 2/3 parti di Parlamento. Esaki siguramente ta un logro historico, caminda den forma ordena ta determina e proceso na momento cu Aruba lo kier bira independiente un dia. Finalmente na maart 1994 Sr. Nelson Oduber como Ministro Presidente, sr. Rudy Croes como Ministro di Husticia y Sr. Booshi Wever como Ministro Plenipotenciario na Hulanda a defende cu exito e cambio di Statuut na fabor di Aruba.

Mantencion Status Aparte

Awe nos tur como Arubiano mester ta hopi contento loke a sosode 27 aña pasa, ya cu nos a logra mantene nos Status Aparte y cu nos no a wordo forsa den un Independencia, ya cu nos tur lo por imagina nos mes con nos pais lo ta na e momento aki, esta un pais independiente bao di un regimen dictatorial di AVP cu tur dia ta oprimi y persigui su contrincantenan politico.

Partido MEP ta gradici sr. Nelson Oduber pa e curashi desplega na 1990, esta pa scrap e fecha 1996 for di den Statuut y tambe na sr.Betico Croes cu a planta e simia aki durante e Conferencia di Mesa Rondo na maart 1983. Pabien Aruba. Pabien cu continuacion di nos Status Aparte.