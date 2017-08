MEP ta recorda 40 aña di Augustus scur

E luna aki, esta Augustus 2017 nos ta recorda cu 40 aña pasa nos pueblo a lanta para pa defende cu alma y curpa su autonomia, su libertad. Historia ta mustra cu den e eleccion di Staten di dia 17 di juni 1977 partido MEP un biaha mas a gana den forma aplastante obteniendo 5 di e 8 asientonan. Cu e victoria aki e pueblo Arubano a ratifica e mandato na MEP pa sigui cu e lucha pa libertad di e pueblo aki. Despues di e victoria aki ningun hende na Aruba por a imagina loke ta bay sosode. E formador di Gobierno Central, sr. Boy Rozendal a maniobra di tal forma pa laga e partido mayoritario MEP for di gobierno, esta sin respeta e decision di e electorado Arubano.

Principio y prestigio

Pueblo mirando cu un partido minoritario di Aruba, esta PPA a drenta gobierno Antiyano lagando MEP completamente afo, a dicidi bao guia di Betico Croes hunto cu Gobierno Insular y gremionan pa lanta protesta y pa respeta nos electorado Arubano. “MEP ta un partido di principio y prestigio cu no ta bay mendiga pa drenta gobierno. Entrante dialuna accionnan lo cuminsa. Lo bay tin escalacion di e accionnan, cual lo por desemboca den un independencia total di Aruba”, tabata palabranan fuerte y decidido di nos Libertador e tempo ey.

Dos sindicalista encarcela

Riba un dia manera awe 10 augustus, 40 aña pasa, dos sindicalista, esta Presidente di IOWUA, sr. Chinto Geerman (dfm) y sr. Juan Yarzagaray a ser encarcela pa motibo di un pamfleta cu nan a emiti dia 9 di augustus 1977. Den un reunion urgente cu a ser teni e anochi ey na Centro di Bario Noord, a dicidi cu lo bay Warda di Polis na Playa pa exigi libertad di e dos sindicalistanan aki. Hendenan tabata furioso y tabata tira piedra riba e polisnan. Despues a bay protesta dilanti cas di Officier van Justitie Arps. Durante e anochi ey a sigui reunionnan maratonico entre sr. Betico Croes, e lidernan sindical y sr. Arps na Bestuurskantoor. Pero esey no a duna ningun resultado.

Aruba den scuridad total

Su dia siguiente e sindicatonan den gran mayoria a proclama un welga general caminda a pone trabao abao, a subi caya y unda e sindicato di WEB tambe a notifica gobierno cu lo bay kita coriente y consecuentemente esey a trece problema pa suministro di awa. E welga general a isola nos isla, ya cu e comunicacion via telex a paralisa y e avionnan di ALM tampoco por a baha na Aruba. Henter nos comunidad a keda den scuridad total.

Mas laat den anochi a baha un avion yena cu Riot Comando for di Corsou bao guia di Castillejo Cova cu a bin marcha den cayanan di Oranjestad. E tension a sigui crece y pa dianan largo Aruba tabata paralisa. Aruba a bay plat!

Durante e protestanan dilanti Bestuurskantoor balanan cayente a cay, a tira riba e jeep di Betico Croes y tambe varios persona a wordo herida y e mesun anochi ey polis a distrui un auto Volkswagen cu dos ciudadano aden banda di Wilhelminastadion. Den tur e acontecimentonan aki e mayornan di Betico Croes a ser humilia, su primo y diferente otro personanan a ser herida y diferente lider di bario a ser persigui.

Hulanda a habri porta

Sinembargo e gran mayoria di pueblo no a sucumbi pa tur e intimidacionnan aki y den forma decidido a sigui lucha pa dianan largo. Locual cu a sigui despues di tur e accionnan aki ta cu sindicatonan hunto cu politiconan a dicidi cu a base di articulo 26 di Eilandenregeling lo bay manda un delegacion Hulanda. Finalmente gobierno di Hulanda a habri porta y a dicidi pa acepta un delegacion Arubano pa delibera tocante e futuro estatal di Aruba.

Esaki ta en breve locual a sosode durante Augustus Scur na 1977 y cu ta bay den historia como un periodo determinante den e lucha di e pueblo pa su libertad. Ta danki na e accionnan aki awe Aruba ta gosa di su Status Aparte, esta un pais autonomo den Reino Hulandes.

Ta pesey, laga e dianan aki ta dianan di reflexion pa un y tur den e pais aki realisa cu nos libertad, nos Status Aparte no a cay for di cielo, pero cu esaki a ser logra a base di sanger, sodo y lagrima.