MEP ta presenta su candidatonan nobo dia 30 di April

Pa partido MEP e siman aki ta uno grandi, caminda lo bay cuminsa presenta mas candidato nobo dia 30 di April den stadion Frans Figaroa na Noord segun lider di e partido, Evelyn Wever-Croes.

Cu e candidatonan nobo lo enfoca riba e areanan cu mas tin mester atencion di parti di e partido.

Ta un siman grandi, pasobra ta e siman caminda cu MEP lo bay bira mas grandi. Un invitacion ta bay na pueblo pa bin presencia na Stadion Frans Figaroa, diadomingo, 30 di April, caminda cu lo bay tin un actividad grandi. Lo bay tin un anochi cu reconocemento. Despues ta bay tin lansamento di e candidatonan nobo. Lo bay comparti mas di e vision, di e solucionnan cu ta presenta na Aruba. A base di locual cu a scucha den e casnan cu a campaña y na fin di e anochi, entretenimento lo ta den man di e hala hubenil di MEP, HOT, unda cu lo bay tin entretenimento hopi popular.

E evento lo cuminsa pa 6’or di atardi y bin cera conoci cu e tres candidatonan nobo cu MEP ta bay lansa e siman aki.

E caranan ta completamente nobo, segun Evelyn Wever-Croes. Ningun di nan tabata riba un lista politico den pasado. MEP tabata tin na cuminsamento mas of menos 7 pa 8 vacatura, mas of menos pa por a yena. A lansa dr. Arthur Vallejo luna pasa y awo ta toca tres mas, cual awo ta bira 4. Ya caba ta preparando pa e lansamentonan di luna di Mei. No ta cla ainda, pero e ta bayendo hopi bon. Ta tumando tempo pasobra e interes ta hopi grandi. Ta prome biaha cu Wever-Croes ta experenciando den politica, cu ta haya asina hopi acercamento cu kier subi riba lista di MEP y tin cu evalua tur cos bon. Ta 29 luga so tin riba e lista y tin candidatonan cu ta continua. No tin asina tanto luga riba e lista, segun Evelyn Wever-Croes.

Un cos si, tur 7 parlamentario lo bay sigui riba lista di MEP, e lider a enfatiza.