MEP ta pidi pueblo oportunidad pa drecha nivel di Parlamento

Partido MEP ta drentando den hogar di ciudadanonan di nos pais no solamente pa entrega nos plan di gobernacion pa e proximo periodo sino tambe pa scucha cada preocupacion cu ta bibando den e pueblo. Un di e preocupacionnan cu nos ta encontra durante nos bishita den pueblo y specialmente den esnan cu ainda no a tuma un decision tocante e eleccion venidero, ta tocante e nivel den Parlamento y con Partido MEP lo soluciona e problematica aki. Lider di MEP, sra Evelyn Wever-Croes ta elabora riba esaki:

“Den un Gobierno di Movimiento Electoral di Pueblo, despues di September 22, nos lo percura pa e nivel den Parlamento hisa. Esaki nos ta logra den tres accion cu nos lo tuma.

1. UN PRESIDENTE DI PARLAMENTO FIRME Y INDEPENDIENTE

Nos tin mester un Presidente di Parlamento cu sa di scucha e dolor y preocupacion di oponentenan. No un Presidente di Parlamento cu ta core yama reunion manera cu e haya tende cu mi ta ausente. Of cu ta busca e manera pa pone cara di oponentenan na berguensa. Y ta busca cualkier manera pa stroba e bon marcha di Parlamento.

Un Presidente di Parlamento cu ta presidi e organo di mas halto di e constitucion di nos pais lo percura cu e ta presidente di ambos banda, di e fraccion cu ta sostene Gobierno y di oposicion. Un presidente firme cu lo mantene ordo. No un cu ta permiti esnan di su partido ofende otronan di oposicion pero di otro banda ta pone menasa di saca opositornan cu Polis for di sala di Parlamento.

Nos tin mester un Presidente di Parlamento cu lo hiba un papel totalmente diferente di e Presidente actual y esun prome, kende lo pone ordo di berdad den sala di Parlamento na un forma indipendiente. Sea ta su colega di partido of un di oposicion ta comporta su mes na mal manera, igual e ta hala atencion di ambos.

2. FRACCION DI MEP DEN PARLAMENTO LO HIBA DEBATE SEGUN PUNTO DI AGENDA

MEP lo bay ta e fraccion mayoritario den Parlamento. Y nos lo trece ordo bek den e reunionnan den Parlamento hibando debatenan al caso y riba e puntonan di agenda. Sin bin cu ofensanan den direccion di mama of tata of demas famia di ningun politico di oposicion manera cu AVP ta haciendo den ocho aña den Parlamento. Esaki lo no ta bay wordo permiti cu MEP como mayoria representando e pueblo den Parlamento.

3. MINISTERNAN TA HIBA NAN DEBATE NA UN NIVEL RESPONSABEL Y MADURA

Un bon ehempel di esaki den mesun Gobierno di AVP ta e diferencia entre Minister Bermudez y Minister Benny Sevinger ora nan ta den sala di Parlamento. Minister Bermudez ta atende cu e topico cu Parlamento ta tratando y ta duna un contesta si e tin un contesta y si e no tin e ta bisa bo tambe cu e no tin un contesta. Pero e ta keda na un nivel madura y responsabel ora di contesta su preguntanan. Contrario na Minister Benny Sevinger cu cierto momento a te hasta ofende tur hende muher door di bin zwaai cu maandverband den Parlamento.

Na e momento cu e ministernan di Gabinete di Movimiento Electoral di Pueblo hiba debatenan den Parlamento, lo ta al caso contestando preguntanan sin ofende ningun oponente y nan famia.

Cu e tres accionnan aki, nos lo percura pa e nivel di Parlamento mehora. E unico factor cu nos lo no por influencia ta e fraccion di AVP cu lo bay ta den oposicion. Pero nan mes lo ripara cu no lo tin sentido di sigui cu e nivel baho cu nan ta hiba debatenan den Parlamento pasobra Partido MEP cu lo ta e mayoritario den Parlamento lo no sigui tras nan wega”.

Sra Wever-Croes ta termina bisando: “Apesar cu politiconan actual di MEP nunca a haya oportunidad pa goberna of sinta riba e stoel di Presidente di Parlamento, nos ta bibando cu tur critica di esaki. Unico cos cu nos ta pidi e pueblo di Aruba ta pa duna nos un chens pa nos demostra y realisa nos plan cu nos tin pa hisa e nivel den Parlamento. MEP por trece ordo den Parlamento sin cambia e sistema. Presidente di Parlamento lo sali for di Fraccion di MEP kende lo atende cu Parlamento na un manera madura y responsabel cu lo tene cuenta cu interes di tur 21 Parlamentario”.