MEP ta felicita tur trahado ariba Dia di Obrero

Dia prome di Mei ta un dia special pa tur trahado rond mundo y na Aruba en especial. Riba e dia aki nos ta recorda e lucha grandi di trahadonan pa haya reconocemento pa tur locual nan ta haci pa bienestar di nan mes, nan famia y nan comunidad. Como un partido cu e ideologia social democrata semper MEP ta sali na vanguardia di e clase trahador y asina ta duna contenido real na e ideologia aki.

Leynan laboral

Den pasado MEP a demostra esaki door di introduci varios ley laboral y realisa un gran cantidad di beneficio salarial y secundario pa e clase trahador, manera e ley di pago igual pa trabao igual, e ley encuanto contrato individual pa trabao di corto duracion, e separacion di impuesto pa parehanan casa, e status igual pa werksters/arbeiders y placa pa nan yiu(nan) y gastonan medico paga, subsidio pa tur gasto di personal pa fundacion y centronan di bario. Durante gobernacion di MEP e sueldo minimo a wordo aumenta den forma structural y substancialmente. Durante 2001-2009 esaki a ser aumenta na 7 ocasion!

Beneficionan pa e clase trahador

Trahadornan bao di gobierno di MEP a conoce reduccion substancial di nan inkomstenbelasting. Tambe entrada di interes riba cuentanan di spaar a wordo exonera di Inkomstenbelasting. E suma na kinderaftrek a wordo aumenta drasticamente y semper a aplica pa tur trahado e ‘inflatie correctie’. E suma cu no ta paga belasting riba dje a wordo amplia na varios ocasion. Empleadonan publico a haya aumento di Gelijk Bedrag, Bashi premie y Prima di vacacion y tambe nan a haya aumento den nan salario y esaki pa compensa e aumento di costo di bida. Muhenan na estado a haya verlof di trabao 6 siman prome y 6 siman despues cu nan duna luz y alavez nan ta haya oportunidad pa cria nan baby cu lechi di pecho durante oranan di trabao. Pues ta visto cuanto beneficio MEP a duna e clase trahado. Sin embargo MEP ta hopi preocupa cu e poder di compra di e clase trahado ta sigui bay atras debi na tur e medidanan cruel cu Gabinete Eman a implementa riba henter pueblo y cu esaki ta conduci na menos placa den cartera di nos trahadornan.

Economia ta stagna

Desde ciere di e refineria na november 2012 varios negoshi a cera y miles di mama y tata di famia ta sin trabao na e momento aki. Segun calculacion e cifra di desempleo ta riba 10%, sinembargo tur cos ta mustra cu tin tambe hopi desempleo scondi den e país aki. Desempleo ta halto tambe bao di nos hobennan, esta di casi 30%. Pa gran parti nos economia ta stagna. Durante e ultimo 3 añanan nos economia no a conoce un crecemento significante: 2014: 0.8%, 2015: -0.5%, 2016: 0.4%. Y pa loke ta 2017, e crecemento economico te cu awo no ta desaroyando den forma positivo.

MEP ta kere si cu e base pa un recuperacion di nos pais ta sinta den mehoracion di e economia na forma sostenibel y productivo y creando mas cupo di trabao pa esunnan cu ta desemplea actualmente. E inversionnan haci te cu awor door di e gobierno actual tabata den infrastructura di nos pais y no tabata productivo ni sostenibel. MEP ta di opinion cu nos mester fortifica nos base economico awor, pero tambe diversifica nos economia, y na mes momento crea cuponan di trabao duradero.

Riba dia di Obrero partido MEP ta felicita tur trahado den tur sector y ta manda su mas sincero deseo pa nan continua cu nan trabounan valioso na bienestar y progreso di Aruba.

Pasa un feliz Dia di Obrero.