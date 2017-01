MEP ta exigi pa duna 4 plaso pa paga number di auto y y hala e fecha ultimo pa 1 di Maart

“Nos a tuma nota di e caos cu tin ultimo dianan cu e pago di number di auto. Un caos totalmente innecesario y cu por a wordo evita. Rijnan largisimo di hende para oranan largo den solo por a cumpli cu nan pago. Hende grandi riba pia pa oranan largo pa cumpli. Y un gobierno totalmente indiferente pa cu tur esaki. Algo asina mester a wordo premira y por a wordo evita.

Lamentablemente tur esaki ta consecuencia di e ley di number di auto cu gobierno a cambia dia 19 di december sosteni pa e parlamentarionan di AVP. MEP tabata e UNICO cu a vota contra e cambio di ley pasobra e ta un abuso y e no ta necesario.

Ya caba ta introduci e sistema di manda cobransa na cas pa esunnan cu no paga. Pero no tabata necesario pa castiga esunnan cu si ta paga cabalmente den 4 pago. Esunnan cu normalmente ta paga den 4 pago ta wordo castiga dos biaha: e fecha di pago cu tabata 15 februari a hala pa 1 maart y no por paga mas den 4 pago, sino mester paga awor den dos pago. Esaki ta haci cu net den e lunanan mas caro di aña, Januari y Juni, bo mester e paga dobel di loke bo tabata paga. Y ta esaki a causa rabia den comunidad. Totalmente innecesario y por cierto un cambio cu Gobierno no por hustifica.

E cambio aki ta dal hopi hende hopi duro. Hende cu semper a cumpli na tempo pagando den 4 plaso. Hustamente awor cu costo di bida ta asina halto, cu e gobierno aki a hisa e BBO mas di 3%, a hisa e prima AOV, a hisa prima AZV, a hisa e inkomstenbelasting, a hisa e grondbelasting, a bin cu belasting nobo pa piki sushi, a bin cu parkeermeter, a aumenta e tarifa di Arubus, a aumenta prijs di awa y coriente drasticamente debi na hedging. Asina por sigui menciona mas di e lista di 30 plus medidanan di Gabinete Mike Eman. Esaki combina cu e desempleo halto na Aruba, trabounan den sector horeca cu no ta paga mas manera antes, y cu e costo di bida haltisimo, ta pone cu e fin di luna aki hopi famia ta bay haya nan den mas problema financiero.

No tin hustificacion di gobierno pa e cambio

Mas tristo ta cu te dia di awe Gobierno di Mike Eman no por a splica PAKIKO e cambio aki mester a bin. Un rato ta bisa cu ta pasobra hopi hende (60%) no a paga, pero mesora minister Bermudez a sali desmenti esey y bisa cu no ta berdad pasobra casi tur hende TA paga nan number di auto.

Si ta asina mes cu hende NO ta paga, ya caba e ley ta brinda e posibilidad di manda un Cobransa. Hasta Gobierno di Mike Eman kier pone un boet di maximo 100% y pone beslag riba bo salario. Awel dicon mester a kita e posibilidad di 4 pago? Simplemente pa facilita boda di Gobierno? Of pa “triki” pa gaña mustra CAFT cu tin “hopi” placa ta drenta na januari? Of ta pasobra tin mester di mas placa pa campaña electoral 2017? Cualkier cu ta e caso, e no ta un hustificacion aceptabel.

Solucion di MEP

En bista cu e cambionan menciona akiriba no tabata necesario, y cu Gobierno no por a hustifica, Fraccion di MEP a manda un carta pa minister Bermudez pa urgi su persona pa pospone e fecha ultimo di pago di number di auto pa 1 maart y laga e pago den 4 plaso. Pasobra Aruba merece miho, Aruba merece un alivio! Ban spera cu Minister honra nos peticion pronto pa trece trankilidad bek den comunidad.

Si Gobierno di Mike Eman no cumpli cu e peticion aki, asina cu nos ta den Gobierno, nos lo cambia esaki. Esey ta nos compromiso” segun lider di MEP Evelyn Wever-Croes.