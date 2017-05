MEP ta condena campaña di intimidacion di Partido AVP

Den e fin di siman cu a pasa, Partido MEP a bishita varios barionan di Aruba hibando nos campaña y splicando nos mensahe den cada cas cu nos bishita. Pero tambe nos ta scucha tur preocupacion y dolor di cada ciudadano. Y di e manera aki nos ta haya di conoce loke realmente ta bibando den e pueblo y e confiansa cu nan ta deposita den nos. Nos ta scucha te hasta casonan di intimidacion di cierto partidonan politico cu ta tumando luga durante e campaña pa eleccion 2017. Lider di MEP, sra Evelyn Wever-Croes ta elabora riba esaki.

“Hunto cu mi team di campañadornan, mi a bishita e bario di Playa den e fin di siman cu a pasa. Y mi mester remarca cu comparando cu cuatro aña pasa, nos ta bayendo den un direccion diferente. E ambiente ta diferente. E energia ta diferente.

Nos ta haya hopi hende cu ta habri nan porta pa nos y ta pidi pa scucha nos vision y nan kier e mensahe di speransa. Mi ta gradici di curazon tur esnan cu ta habri porta pa nos pa scucha e mensahe cu nos ta trece.

Un cos cu a resalta den e fin di siman, y ta algo cu nos ta compronde cu ta pasa mas biaha, ta cu Partido AVP ta hibando un campaña di intimidacion. Na unda cu integrantenan y sostenedornan di AVP ta yega na bosha riba hendenan vulnerable na nan cas y intimida nan. Nan ta pega dos of tres bandera sin permiso di e doño di cas y despues nan ta cana bay.

Nos a haya yamada di varios hende grandi. Un caso special cu a pasa na Noord tabata di un persona di edad cu te hasta tabata yora. E persona a conta nos cu un grupo grandi di AVP a yega di sorpresa su cas y keda pone presion riba dje y cana bay laga tres bandera colga atras.

E señora no kier e banderanan na su cas y e la yama nos pidi nos pa baha nan.

Esaki no ta e manera pa hiba campaña. Nos sa cu temporada di campaña semper ta un temporada di hopi tension. Pero esaki no ta duna ningun hende derecho pa bay na hende asina aki especialmente nos hendenan grandi of esnan mas vulnerable y intimida nan den e forma aki.

Mi conseho pa tur partido politico, especialmente AVP, ta pa nos tur hiba un campaña di nivel. Hiba e mensahe di solucionnan, di nos visionnan, di nos logronan y loke nos kier pa e pais aki. Laga nos no intimida hende grandi y vulnerable. Pa haci nan intrankil y haya motibo pa yama polis cu ya ta bastante ocupa cu hopi otro problemanan di insiguridad di nos pais.

Cada politico mester comporte na un manera responsabel y adulto sin tin mester di intimida ni un ciudadano. E mentalidad di algun politico cu ta kere cu pa medio di intimidacion nan lo gana e campaña aki, mester comprende cu esaki lo no bay ta e caso. Pasobra nan ta lagando atras hopi hende cu trauma y sigur den e caso aki, e señora aki lo no vota mas pa AVP.

Y mi mensahe ta keda pa tur: Si bo kier yega na e final di e campaña aki manera un pueblo madura cu tin 31 aña di Status Aparte y para den su zapato, nos mester por hiba un campaña miho sin tin mester laga un dolor atras den nos hendenan.

Partido MEP tambe ta lagando banderanan atras pa esnan cu ta pidi nos. Y nos ta pidi pueblo pa tene tiki pasenshi cu nos mientras nos banderanan ta yegando Aruba. Mientras nos ta lantando banderanan na varios casnan”.

Sra Evelyn Wever-Croes ta termina bisando: “Manera nos slogan di campaña ta bisa “Hunto P’e Cambio” #sinmiedo, nos ta realisa cu poco poco e miedo ta desvanece y ya hopi no tin miedo pa mustra nan mal contento y nan color politico”.