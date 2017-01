MEP: Presidente di Parlamento di Aruba ta falta respet pa Gobernador Boekhoudt

Nombracion di Gobernador Boekhoudt no a bay facil. E tabata un motibo mas pa confrontacion entre Gobierno di Aruba y Hulanda na momento cu e candidato di Gobierno di Aruba, sr. Angel Bermudez a keda rechasa pa Hulanda. E motibonan di su rechaso ningun hende conoce na Aruba, y e falta di transparencia den Gobierno di Mike Eman ta pone cu nunca lo nos haya sa.

Pero un cos si tur hende a realisa ta cu sr. Bermudez no ta un persona di confiansa di Hulanda, y cu Mike Eman no a logra convence Hulanda diferente. Of talbes Mike Eman no kier a convence Hulanda diferente?

Na varios ocasion a cuestiona Mike Eman pa e forma di proceder den e caso aki. Hulanda tampoco a actua corecto, pero Gobierno di Aruba tampoco. Pasobra nombracion di un gobernador ta un proceso importante y mes momento delicado y un gobierno no por permiti su mes pa comete asina tanto eror den e proceso aki manera Gobierno di Mike Eman a comete. Tur e confrontacion aki ta culpa di Mike Eman, pa dos motibo. 1. pasobra e no a presenta candidatonan adecua pa e funcion, y 2. ora el a mira cu su candidato lo no wordo acepta, e mester a propone un otro candidato. Of acaso den seno di AVP ningun pero ningun otro hende tabata cualifica pa e funciona ki?

Mike Eman no a sconde su disgusto contra sr. Alfonso Boekhoudt, y a percura pa varios contra tiempo, te cu Hulanda mester a dun’e un recepcion di despedida na Hulanda, pasobra pa Mike Eman sr. Aflonso Boekhoudt a bira un ‘persona non grata’. E pregunta ta awor: Gobierno di Mike Eman lo presenta na e recepcion di Bon Bini di sr. Alfonso Boekhoudt?

Pa corona obra awor ta Parlamento di Aruba ta falta respet pa Gobernador, door di pone su aceptacion oficial den Parlamento dia 5 di Januari, siendo cu e ta gobernador caba desde 1 di Januari. E reunion aki mester a wordo yama na December, prome cu 1 di Januari. E ora lo a demostra respet! Cu esaki ta bira obvio un biaha mas cu e presidente di Parlamento actual ta un titere di Mike Eman y ta participa na e wega di purba burla y chercha di nos Gobernador nobo.

Conociendo sr. Aflonso Boekhoudt, e lo no permiti nada di e wega infantil aki afect’e, y lo demostra su grandesa riba tur e infantilidad den AVP, manera un mucha mal cria cu no a haya su gusto.

Un cos lo keda graba den historia si: Mike Eman nunca a logra nombra un gobernador den su bida, y a demostra un biaha mas di ta un berguensa como minister presidente di nos pais. Compara sr. Nel Oduber y MEP a nombra 3 gobernador, Mike Eman y AVP: ningun!