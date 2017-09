MEP no ta respeta expresion liber di opinion

Cu dos container grandi riba otro, borchi grandi, banner riba e container y hopi bandera, MEP a purba tapa e bandera di un ciudadano na Santa Cruz cu a expresa su sosten na AVP. MEP a haci un esfuerso extra ordinario pa tapa e bandera y e expresion liber di opinion aki. E tapamento di e bandera y e expresion di e ciudadano tabata importante pa e lidernan di MEP. Nan no a spaar niun molester, placa of esfuerso y nan no a preocupa niun momento cu loke nan ta haci ta purba tapa expresion liber. Un acto sumamente anti democratico!

SEÑAL PELIGROSO

E señal peligroso cu e ponemento di containernan aki ta manda pa comunidad ta ainda mas preocupante. E ta nifica cu MEP no tin problema pa tapa opinion di otro! Cu MEP no lo spaar niun esfuerso pa tapa expresion liber di esnan cu tin un otro opinion. Cu MEP atrobe, mescos cu den pasado, no ta respeta expresion liber di otro y cu si nan sinti nan mes molestia, nan lo uza tur medio posibel pa tapa y stroba e expresion liber di opinion di otro. Cu den e partido MEP tabata tin e falta di respet pa otro hende cu no ta di acuerdo cu nan of cu ta diferente cu nan, ta conoci. Tur otro partido y hopi ciudadano a experiencia esey den pasado ora MEP tabata den gobierno. Ciudadano, dokter, comerciante y empleadonan publico a experencia e presion, e intimidacion, e persecucion y vengansa di MEP den Gobierno. Awor e caranan riba lista di MEP a cambia, pero e mentalidad maligno y falta di respet pa opinion di otro, a keda mescos. MEP awe a cambia su apariencia, pero den esencia, den su forma di pensa y actua, MEP keda e MEP di pasado. Si Bo no ta di acuerdo cu MEP nan ta bringa Bo, stroba Bo, persigui Bo.

Esaki mester ta un señal serio pa tur hende. MEP no a cambia! MEP awe lo haci mescos cu MEP a haci den pasado! Tur nan gañamento, cu tur e storianan cu nan ta traha TUR DIA, ta djis pa tira santo den wowo di Pueblo. Conclusion: Bo no por confia MEP cu gobernacion di nos pais. MEP lo hiba Aruba bek pa e tempo di persecucion, discriminacion, y vengansa di pasado. Esey NO ta e Aruba cu nos kier! Tanten cu MEP no bira un partido democratico di berdad, cu ta respeta TUR otro hende y TUR otro opinion, no por confia MEP cu gobernacion di nos pais!