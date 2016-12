MEP: Mike Eman a cuminsa admiti su erornan cu a causa hopi dolor na comunidad

Gabinete Mike Eman a comete e eror garafal di cera Caya Betico Croes pa auto pasa pa asina e bin cu e proyecto di tram cu a fracasa, y a culmina e problema cu e parkeermeters na aña 2015. Tanto comercio como trahadornan a sufri cu e desicionnan robes di e Gobierno di Mike Eman. 42 tienda a cera nan porta y mas di 200 mama y tata a perde trabou.

Varios biaha bo ta scucha Mike Eman bisa cu no ta e tin e culpa di e problemanan aki, pero ta importante pa recorda Mike Eman cu e ta na cabes di e gobierno aki. E ta na cabes di e gabinete, den cual ex minister Otmar Oduber tabata forma parti. Ta e 13 parlamentarionan di AVP bou instruccion di Mike Eman a vota VOOR pa e ley, irespecto e consehonan negativo cu tabata tin. Pues, AVP no por laba man awor y bisa cu ta eror di Otmar Oduber, e ta un eror di Otmar Oduber Y di AVP completo, cu Mike Eman na cabes.

Awor Mike Eman ta realisa e eror grandi cu e la comete contra comerciantenan y comunidad henter y ta coregi su eror y ta habri Caya Betico Croes bek.

Siman pasa ora Caya Betico Croes a habri bek pa auto, tabata un momento bunita. Y ta danki na e presion di e comerciantenan y di e comunidad cu a boycotea e decision di gobierno di e tram absurdo y e parkeermeternan, awe Prome Minister ta coregi su eror y ta habri Caya Betico Croes back.

Y Aruba por ta orguyoso cu esaki. Esaki ta prueba cu esun cu insisti, ta logra. Nos di MEP desde un principio a protesta energicamente contra esaki. Nos a sostene e inciativanan di comerciantenan den Caya Betico Croes y nan empleadonan pa habri caya bek, y awe nos a vence, pueblo di Aruba e vence. Pabien!

Y awo, nos ta bay pa e siguiente paso: di habri caya mas tempran di dia pa asina por tin mas movecion den Caya Betico Croes.