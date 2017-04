MEP lo duna prioridad na pensionadonan

Lider di Partido MEP Evelyn Wever-Croes ta enfoca riba nos pensionadonan, cu a wordo lubida y perhudica pa e gobierno na mando. MEP lo duna e pensionadonan prioridad. Ata aki algun di e puntonan cu MEP lo duna prioridad, mesora cu MEP drenta den gobierno.

Mas y mas di nos grandinan no por keda biba na cas, y mester bai biba den un cas di cuido. Lamentablemente e capacidad actual no ta suficiente y nos grandinan mester warda largo prome cu por haya un lugar den un cas di cuido. Esaki ta causa hopi biaha problema den famia y por afecta e calidad di cuido di nos grandinan. MEP lo amplia e capacidad di cuido, pa asina por brinda mas di nos grandinan oportunidad den casnan di cuido, cu cuido specialisa.

Actualmente no tin suficiente dokter na Aruba cu ta specialisa den cuido di nos grandinan, Geriatria. Cu mas geriatra na Aruba, bo por wordo garantisa un miho cuido. E Geriatra lo sa di referi pacientnan mas lihe na demas specialistanan, pa asina bo no tin nodo di warda asina tanto prome cu wordo atendi pa un specialista.

Pensionadonan ta esnan cu mas a wordo castiga cu cobransa halto di belasting, ora nan tin mas cu un pensioen of otro entrada. MEP lo cambia e ley pa elimina e belasting riba e pensioen di biehes, y asina bo no ta haya mas cobransanan halto asina den caso cu bo tin mas entrada. Nos ta di opinion cu nos grandinan a traha duro caba, y a paga suficiente belasting caba. Ademas, nos grandinan ya caba a bai atras den entrada na momento di bai cu pensioen, y e cobransanan aki di belasting ta causa mas problema financiero. Nos kier pa nos grandinan por gosa di nan seneltud contento, y pesey nos compromiso ta pa alivia e peso financiero aki. Tambe nos ta di opinion cu nos mester garantisa cu tur pensionado cu tin solamente pensioen di biehes, no tin mester di yena nan formulario di inkomstenbelasting mas. Esaki ta crea solamente mas molester y preocupación pa nos grandinan.

Entrante 1 di januari 2011 Gobierno di AVP a introduci un medida cu a afecta especialmente nos grandinan. Gobierno a aumenta e prima di AZV di 9.5% pa 11.5%, y na 2015 a baha esaki na 10.5%. Como pensionado, abo mester paga e prima aki completamente. Un persona cu ta den servicio di un doño di trabou ta paga 1.6%, y su doño di trabou ta paga e sobra, pero un pensionado mester page completo. No ta tur pensionado ta paga e prima aki, pasobra SVB ta paga e prima di AZV pa esnan cu tin un pensioen di biehes solamente. Pero si bo tin mas entrada, ta abo mes mester paga esaki. E medida aki di Gobierno a afecta hopi pensionado cu mester paga e prima aki. Partido Movimiento Electoral di Pueblo lo rebaha e peso di e prima di AZV pa e pensionado.

Partido MEP lo traha pa inculca den nos comunidad mas respet y atencion pa nos grandinan. Pa duna nos grandinan preferencia ora nan ta para den rij, pa crea rijnan especial pa nos grandinan ora di bai oficinanan di gobierno of banconan, pa educa nos hobennan pa lanta y laga un hende grandi sinta si no tin mas lugar di sinta, pa trata nos grandinan cu cariño y paseinshi.