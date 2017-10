MEP lo baha gasto pa cubri e 200 miyon florin den e presupuesto, SIN medida

Despues cu Lider di MEP, Sra. Evelyn Wever-Croes a sali di su reunion cu Informador diaranson 4 di october, el a encontra cu diferente miembronan di prensa di Aruba kendenan a haci’e varios preguntanan. Un di e preguntanan cu el a ricibi ta cu si e proximo gobierno lo bin cu medidanan pa nos pueblo mirando cu e situacion financiero di Aruba ta mas malo di loke anteriormente a pensa.

Cu documentonan den su man, cualnan el a ricibi for di Informador, cu ta informa nos con e situacion financiero ta realmente, Lider di MEP a contesta e pregunta aki di e siguiente manera:

“Nos por soluciona e problema aki di otro forma sin cu mester recuri na medidanan riba nos pueblo, mirando cu partido AVP durante 8 aña a bin cu demasiado medidanan y nos ta sinti cu e pueblo aki no por garga mas medida pa prioridadnan robes cu Mike Eman y AVP a bin ta tumando contra tur conseho di diferente instancianan.

Manera nos a bisa durante campaña, nos ta kere den baha gasto y asina ya caba por scapa entre 50 pa 70 miyon florin pa aña, cual lo no cubri e 200 miyon di deficit den nos presupuesto sinembargo ta un paso den e direccion ey.

Nos a spera cu nos tawatin mas tempo pa bay negosha cu Hulanda pa baha gastonan di interes cual si ta 200 miyon pero aparentemente nos no tin e tempo ey.

Awor nos ta warda pa e trabou di Informador caba pa asina nos bay den e fase di formacion pasobra esun cu wordo nombra Formador tin tur autoridad pa cuminsa contacta Hulanda. Y asina cuminsa cu e negociacionnan cu Hulanda pa acelera e negociacionnan pa baha e gastonan di interes, baha e gastonan interno di nos pais y asina cubri e 200 miyon.

Riba e pregunta si ta bay bin aumento di belasting y otro formanan di medida, Sra Wever-Croes a contesta asina aki:

“Nos no sa si esaki ta e unico sorpresanan cu tin pero cu esaki nos tin pa djis acelera e proceso pa yega Hulanda mas lihe pa cuminsa cu e negosacionnan. Nos tawatin e speransa di a pone ordo prome y despues bay Hulanda miho prepara na forma mas responsabel pero e situacion actual ta pone cu ya otro siman caba e prome contactonan cu Hulanda lo tuma luga pa nos mira con nos por yuda otro pa Aruba sali di esaki.

Si nos mester cubri un buraco di 195 miyon florin pa otro aña, y nos haya e fiansa cu interes reduci door di Hulanda, nos por cubri e buraco aki. Sinembargo, nos no ta sigur si Hulanda ta dispuesto pa duna nos e fiansa aki pa otro aña caba. E ora nos tin pa sigui baha gastonan aki mes. Cuminsando pa baha tambe e cantidad di Minister di 9 pa 7”.

Sra Wever-Croes ta conclui bisando cu MEP no a mira con e presupuesto ta traha ainda pa motibo cu esaki no a yega Parlamento ainda pa wak unda mas mester baha gastonan cu toch lo por yega na cera e suma di 200 miyon. Nos lo cubri e 200 miyon aki door di baha gasto y no door di hisa entradanan.