MEP lo aumenta e canasta basico y e sueldo minimo pa mehora calidad di compra

Ta obvio cu e ser humano no a conoce progreso e ultimo 8 añanan aki. Hopi ta ser bisa cu e gobierno di AVP a inverti hopi placa siendo rapport di IMF y CAFT ta confirma cu di tur e entradanan cu gabinete Mike Eman a ricibi, tur e placa cu a wordo fia ta apenas 1% a wordo inverti den nos pais. E gobierno aki a haya 10.000.000.000 florin pa goberna nos pais y na dado momento nos tur mester para keto un rato y puntra nos mes unda e placa aki realmente a bai. Den 8 aña di Mike Eman, su gobierno ningun scol a wordo construi, ningun cas social a wordo traha, ningun compleho deportivo a wordo construi, barionan no a haya asfalt y asina por keda menciona un cantidad di cos cu no a wordo haci.

Durante e ultimo 8 añanan aki e ser humano a ser neglisha y lubida. Tur inversion tawata dirigi riba infrastructura pasobra esaki ta e manera mas facil pa haci corrupcion y ta esaki ta loke a sosode ultimo 8 añanan. Tur proyecto tin corrupcion pa un famia liga na AVP y no ta pornada un minister bao di e gobierno aki ta wordo investiga na e momentonan aki pa labamento di placa.

E ser humano no a conoce progreso e ultimo 8 añanan aki. E poder di compra no a bira mihor y e costo di bida ta haltisimo. Na Aruba 100 florin a bira manera 10 florin y placa NO ta alcansa famianan. E productonan basico famianan NO por cumpra pasobra e poder di compra no tey. Famianan ta biba den angustia, cu hopi stress pasobra tur luna mester wak con ta yega fin di luna. E unico hendenan cu a conoce progreso ta famianan liga na Mike Eman, Benny Sevinger y e gang cu si a wordo beneficia. Ta lastima cu e pueblo den su totalidad a bai atras cu stapnan grandi. E bestaansminimum pa 1 persona cu no ta cas y no tin yui na Aruba actualmente ta rond di 2200 florin. Esaki kiermen pa un persona por sobrevivi na Aruba e mester por gana por lo menos 2200 florin y e sueldo minimo na Aruba ta na 1658 florin. Den 8 anja AVP a aumenta e sueldo minimo cu 105 florin. esaki ta un abuso y un crimen contra esnan cu ta gana sueldo minimo. MEP semper a demostra cu ora nos ta den gobierno nos ta atende cu sueldo minimo y asina nos a aumenta sueldo minimo den 8 aña di MEP di 960 florin pa 1540. Cu e confianza di e pueblo votador, e sueldo minimo lo conoce un aumenta pa asina gradualmente nos por yega na e bestaansminimum.

Banda di esaki nos lo aumenta e canasta basico pa asina gobierno por eherce mihor control di prijs y asina trece alivio di berdad pa pueblo. E pueblo no a conoce alivio pa nan cartera e ultimo 8 añanan aki. Al contrario, loke nan a conoce ta mas medida y un aumento drastico di costo di bida cu consecuencia cu e poder di compra a bai atras cu stapnan grandisimo. Teniendo cuenta cu e aumento di sueldo minimo lo trece un peso adicional pa comercio cu no ta pasando den su miho momentonan mirando cu tin recesion economico na Aruba nos lo percura pa reduce e winstbelasting pa asina comercio por carga e aumento di sueldo minimo aki.

Nos pais mester un cambio, nos mester un alivio y hunto nos lo logra esaki.

Dia 22 september 2017, vota MEP y vota Dangui Oduber pa mira cambionan progresivo y na beneficio di nos hendenan!