MEP kier ta mas den pueblo na luga den Parlamento caminda cu no tin respet pa oposicion

A puntra lider di fraccion di MEP, Evelyn Wever Croes cu por a tuma nota cu no tur parlamentario di MEP no tabata sinta na su luga. El a splica dicon MEP no tabata tey.

Ta bisa cu falta oposicion su presencia. AVP tabata sinta cu 12, 2 a hiba palabra. MEP a sinta cu 2 y 2 a hiba palabra. Kico ta prefera, cu 12 di AVP ta hiba palabra, insulta, pesey nan ta bin Parlamento, insulta hende, cherche? MEP tabata tey pa e presupuesto na November, pero despues no lo haya MEP den parlamento mas. AVP kier MEP den parlamento henter dia. Nan no ta bin Parlamento henter dia mas.

Tin otro trabaonan pa haci. Sinta eyden ta wanta ofensa di AVP, ta wanta muchachada di Mike Eman y Mervin Wyatt-Ras, no ta drecha cosnan den pueblo.

A bisa cu ta drentando December, cu ta un luna sumamente ocupa pa yuda comunidad. A bisa cu e prioridad e luna aki ta pa ningun famia pasa pasco sin coriente, por ehempel. Si sinta henter dia den Parlamento, no por yuda e famianan ey yega na nan coriente. Asina tin un cantidad di cos mas. December ta e luna cu MEP ta dedica usualmente pa yuda comunidad. Sinta come insulto di AVP no ta yuda comunidad aki. Simplemente nan kier wanta nan den sala.

Sin embargo a bisa cu lo tey na tur reunion. Por lo menos 2 persona di nan lo tey pa tur reunion, lo hiba debate y lo trece punto dilanti, cual a wordo haci. Si nan tabata 7 of 2 den reunion, no lo bay cambia diferencia cu AVP ta drenta pa bisa voor. MEP a trece su puntonan dilanti, ta palabra nan di antemano. Si tabata un reunion cu Wever-Croes no tabata tey manera DOW y FCCA cu e no por tabata tey, a pasa e puntonan pa e coleganan, a trece nan padilanti. Asina nan ta traha. Pasobra perdemento di tempo den Parlamento MEP no tey mas. Nan ta traha pa e pueblo. Nan ta yuda e pueblo caminda cu por. Sinta come ofensa, come zundra eyden, no ta relevante. Ora di hiba e debate, ta hiba e debate. E siman aki dos dia Evelyn Wever-Croes y sr. Ady Thijsen a carga e reunion completamente, cu a tuma henter dia y e demas coleganan a sigui cu nan agenda.

Evelyn Wever-Croes a agrega cu pueblo no ta paga pa sinta den Parlamento. Pueblo ta paga pa salvaguardia interes di pueblo. Pueblo ta paga nan pa lanta nan interes di pueblo. Pueblo bay puntra un hende si e ta bay paga Clarisca Velasquez pa para eyden y insulta hende. Pueblo ta paga pa representa pueblo. Si representacion kiermen cu bo ta cana bay cu un hende Elmar pa e logra haya su areglo di pago, e ta representacion.

Fraccion di AVP tin u1n otro rol. Nan rol ta pa duna quorum na nan minister. Si mira e aña Parlamentario, e agenda ta wordo dicta pa e presidente di Parlamento. Ora e tin cu bay cu vakantie, no tin reunion. Ora e ta na Aruba, tin reunion. E no ta tene cuenta at all cu demas agenda di otro hende. Ta na nan pa carga e quorum. Nan ta bin y ta carga e quorum, segun Evelyn Wever-Croes.