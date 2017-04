MEP kier baha edad di pensioen di 65 pa 62 aña

MEP a bin cu e BBO di 3 porciento, pero tabata dificil. E decision di 3 porciento di BBO tabata dificil. Pero no mester lubida, cu dia cu MEP a bin cu e BBO di 3 porciento, e edad di pensioen a keda 60. Awe, BBO y BAZV hunto ta 3.5%, mas hopi cu e BBO di 3 porciento di MEP y riba dje, edad di pensioen no a keda na 60. Gobierno di AVP a subi’e di 60 pa 65 aña.

Segun parlamentario di MEP, Glenbert Croes, ora cu MEP pidi nos pueblo un sacrificio manera a pidi den pasado, pasobra tin un beneficio grandi pa nos pueblo. Dia cu MEP a bin cu e BBO di 3%, edad di pensioen a keda na 60. Si puntra kico ta bay pasa cu e BBO, en todo caso, e BBO di 3% ta algo cu MEP a para p’e den pasado cu un edad di pensioen di 60. Awor aki ta proponiendo pueblo pa prome cu fin di aña, ora cu e Gobierno sinta dia 22 di October, ta pa baha edad di pensioen di 65 aña pa 62 aña pa cuminsa. E ora dado momento mester di e apoyo di pueblo pa no laga ningun otro hende stroba e caminda, e lucha di proposito cu tin pa logra e metanan aki pa nos pueblo.

Croes a splica cu mare e por a elimina tur cos. E realidad ta, e desaster di AVP di e ultimo 8 añanan aki ta asina grave, unda cu bo por mira cu Gobierno di Hulanda, na e momentonan aki a nenga di duna Gobierno di AVP un refinanciamento politico, ta e unico motibo, aunke cu ta pa motibonan politico a wordo haci, Mike Eman ta yiu preferi di Gobierno di Hulanda. Si e no logr’e, ta algo tin eybao pakico nan no a dun’e. E desaster financiero cu Gabinete Mike Eman I y II a hinca Aruba den dje, unda cu bo tin Aruba na rand di bancarota, tin nos pueblo na rand di bancarota cu tur e medidanan cu ta afectando e biba di tur famia na Aruba. Y na dado momento cu lo bay elimina sin sa ki desaster AVP a hinca Aruba aden sin tin e quickscan of e total scan financiero di e situacion berdadero. MEP ta para pa e decisionnan di pasado cu nan a tuma pa sigura edad di pensioen na 60 aña.

Un cos ta sigur, e BBO di 3 porciento MEP ta para pe. A tum’e den pasado, pero e edad di pensioen mester baha di 65 pa 62.

Awo con ta bay baha costo di bida? Croes a splica cu mester bah’e.

Berdad mester bay traha pa loke ta costo di bida pa cual MEP lo bay traha riba esaki pa asina cuminsa baha e prijs di awa, coriente y trece un canasta basico di cuminda cu 80 producto, pa asina pueblo por haya un alivio, segun Croes.

Mester bay kibra e hedging. Gasolin, mester bay bek riba prijs di mercado internacional. Na Aruba ta e unico caminda cu prijs di petroleo ta baha y gasolin ta subi.

Cuminda, mester bin cu ley di canasta basico. Manera cu Corsou tin 80 producto, unda cu ta bin cu prijs husto regula, publica door di Gobierno, unda cu tur supermercado di Aruba, tur 80 producto di prome necesidad, prijs ta wordo stipula door di Gobierno di Aruba. Publica door di Gobierno di Aruba, pa asina no tin manipulacion cu loke ta e productonan di prome necesidad pa henter nos pueblo.

Ta e formanan esencial con nos ta bay hiba un maneho cu disciplina fiscal, pa baha e peso di loke ta belasting, costo di bida.

Gobierno di AVP tin Aruba, tin henter nos pueblo te aki. E tin nos pueblo te aki, Croes a remarca. Bida ta imposibel. Tur famia na Aruba ta lucha pa sobrevivi tur luna.

E Gobierno aki unico cos cu tin atencion pe, honestamente Croes no sa. E problemanan di nos pueblo, e Gobierno no tin atencion pe. Mester di un Gobierno di pueblo pa pueblo, cu ta duna atencion na bida y biba di tur famia na Aruba. Pesey ta pidi pueblo un mayoria absoluto, un mandato claro pa asina cumpli cu tur e metanan aki den e proximo 4 añanan y no ta pretende di tin un plan di coalicion cu ningun partido, pero cu un mayoria absoluto, cu un mandato absoluto, un Gobierno di signatura di Movimiento Electoral di Pueblo MEP, pa e proximo 4 añanan, Croes a termina.