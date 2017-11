MEP hunto cu POR y RED kier investigacion riba e proyecto di Hospital

Parlmentario drs. Mervin Wyatt-Ras despues di reunion publico diaranzon dia 8 di november ta indica cu envez cu MEP,POR,RED ta bai forma gobierno a yama reunion pa kita hende foi trabou y pa purba stop proyecto di Hospital. Esaki despues di 4 luna cu un carta di minister di Salud a ser manda pa informa Parlamento encuanto adaptacion di e projecto di Hospital.

Wyatt-Ras ta trese padilanti cu e proyecto di renobacion y expancion di Hospital ta data di basta anja. Si mira e historia di e projecto aki den pasado bao minister Wever a hasi un investigacion di e estado di Hospital for di anja 2000 pa 2007 dor di un compania hulandes PTG (Pieterse Terwel Grevink) I y conclucion di e raport tabata “ het ziekenhuis in zijn huidige staat slechts nog beperkte periode kan door functioneren. De bouwkundige en installatietechnische kwaliteit laten dit, met uitzondering van Dialyse, IC/CC en OK, toe. De functionele problematiek, vooral het chronische ruimtegebrek en de gebrekkige routing en logistiek worden hiermee niet opgelost”. Na januari 2013 pa medio di un ley cu a ser trata den Parlamento a duna apoderacion na minister Visser pa cuminsa cu e projecto. Na diferente ocasion tanto Junta di Directiva di Hospital como e.o. SOGA a duna presentacion na Parlamento tocante aspectonan tanto financiero como di infrastructura, servicio y cuido.

Na juni di e anja aki (26 y 28 di juni 2017) un carta a drenta Parlamento dirigi na e comision encarga cu asuntonan Social y Salubridad cu e peticion pa minister di Salubridad duna informacion na e comision tocante desaroyonan rond di Hospital. Dia 12 di October a drenta un otro carta dirigi na Presidente di Parlamento cu e peticion pa informa Parlamento tocante e ultimo desaroyonan. Den e carta aki ta splica cu e huur di e edificion lo subi cu 417.OOO florin pa luna. A base di art. 2 inciso 3 di e ley pasa den Parlamento dia 17 di januari 2013 gobierno pues ta cumpli cu su deber di informa Parlamento. Den e ley aki ta apodera gobierno pa entre otro adapta e huur anualmente.

Den e Reunion di Comision central yama dia 20 di oktober e presidente di e comision encarga cu Asuntonan Social y Salubridad kier a impedi pa trata e carta di dia 12 di october den dicho reunion y a sali na cla cu e presidente di e Comision ey riba su mes, sin consulta cu su comision ni cu su vice-voorzitter di su Comision, pa no reuni cu minister. Esaki, segun Wyatt-Ras no ta cuadra cu procedura di trata cu documentonan cu drenta Parlamento. Aki lo mester a trata e carta di minister di juni y duna conseho por escrito na Centrale Commisie pa ser trata y manda pa minister. Esaki e sra. en cuestion no a haci.

Na final di e reunion di Comision Central e presidente di Parlamento a laga e oportunidad habri pa miembronan por haci pregunta y duna comentarion y hasta a duna oportunidad pa nan haci esaki por escrito y a fiha un deadline pa e dialuna siguiente pa entrega esakinan. Un hende so a manda pregunta, cual ta e presidente di e comision di Salud mientras cu varios parlamentario cu awe ta grita pa investigacion tabata ausente.

Wyatt-Ras ta trese padilanti cu e mescos cu otro miembronan di su fraccion a sigui e proceso di expancion y renobacion di hospital na un manera critico y e minister semper a bin splica ora a yama pa haci esaki. Ta incomprendibel con awor despues di 4 luna cu a ricibi e peticion di minister pa duna splicacion e fraccionnan a lanta foi sonjo y ta pidi reunion publico y hasta investigacion. Hasta nan ta pidi investigacion di henter e proyecto pues nan tin 4 anja nan sonjo. Wyatt-Ras ta spera cu nan lo ta mas diligente cu interes di pueblo, pashentnan y trahadornan di hospital cu por cierto ta masha contento cu nan por a cuminsa traha den un parti nobo pa atende patientnan.

Wyatt-Ras den nomber di fraccion a presenta un mocion pa continua cu e proyecto di Hospital “no matter what” pa motibo di su importancia pa mehora cuido di pashent. E otro mocionnan no a ser sosteni pa fraccion di AVP en bista cu nan no ta basa ariba hechonan real y ta parse den direccion di persecucion politico. Minister a cumpli cu ley y e sospecho ta cu kier haci investigacion pa por justifica mayan persecucion di personanan.