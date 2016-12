MEP: Despues cu Paul Croes a habraca e fundacionnan fo’i otro, awor e ta gaña mustra su cara social na comunidad

E gobierno cu nos pais a conoce desde 2009, esta Gabinete Eman semper a aparenta di tin e ser humano central, pero esaki ta un engaño total, ya cu den transcurso di e ultimo 7 añanan nan a mustra nan berdadero cara mahos y asocial contra specialmente esnan di menos recurso den nos comunidad. Awor na bispo di eleccion na 2017, manera un lamchi y cu un cara di ‘yo no fui’, nan ta gaña duna un cachi cachi di subsidio na fundacionnan social, despues cu algun aña pasa nan mes a habraca varios di e fundacionnan aki for di otro, laga nan sangra y te hasta cu algun di nan a muri na caminda.

Cortamento den subsidio

Nos tur por corda ainda con na 2014 e Gobierno actual di AVP, despues cu nan a ruina e pais aki financieramente cu un megadebe nunca bisto den historia di nos pais, a introduci un gran cantidad di medida riba lomba di pueblo, entre otro nan a dicidi di corta den e derecho di subsidio di e fundacionnan social, manera SABA (nos grandinan), SVGA (nos hendenan special), Casa Cuna, Imeldahof y te hasta nan a logra cu nan maneho di burdugo di elimina fundacionnan manera FMAA (personanan cu adiccion), FDEC (educacion den arte y cultura), Fundacion Balansa Nobo (pa yuda esnan den maneho di nan debenan). Y pa no lubida e subsidio cu a ser corta na e empresa estatal Arubus N.V.

Un gran logro?

Pero kico nos ta mira awor cu nos ta para algun luna leu di e proximo eleccion? Manera un “bon Samaritano” hipocrita nos por mira Minister Paul Croes ta anuncia cu entrante 2017 varios fundacion social lo bay ricibi un supuesto aumento di subsidio, despues cu esaki a ser corta drasticamente desde 2014 te cu 2016. Awor diripiente si supuestamente lo tin placa pa aumenta e subsidio di solamente 3 institucion, esta di Casa Cuna, Fundacion Sostenemi y tambe Fundacion Sonrisa. Y riba dje e minister aki tin e curashi di yama esaki un gran logro, despues cu ta su persona mes tabata complice den habraca den tur e fundacionnan social riba e isla aki.

Sigui debolbe subsidio

Awor ta keda na minister Paul Croes pa mustra su supuesto cara social y no di un oportunista politico y prome cu fin aña anuncia tambe cu su ministerio lo bay debolbe e derecho di subsidio cu el a ranca malamente for di e otro fundacionnan, manera SABA, p’asina nos grandinan lo por haya nan juice y airco atrobe, SVGA, p’asina nos muchanan special lo por haya nan cuido dental y transporte cu bus atrobe. Tambe lo ta bon pa su ministerio bolbe duna subsidio y asina reactiva FMAA, p’asina nos adictonan por bolbe haya nan cuido y cu nan no tin nodi sigui lastra den cayanan rond Aruba, FDEC, caminda nos hobennnan por haya nan educacion den arte y musica atrobe, Fundacion Balansa Nobo caminda nos hendenan por haya ayudo atrobe pa loke ta trata nan maneho financiero etc.

Pues henter e politica oportunista di AVP di “kita hopi cu man robes y despues duna un tiki bek cu man drechi” mester yega na su fin den pais aki, ya cu partido AVP mester stop cu su politica barata y laga nos ciudadadonan den nan honor y dignidad.