MEP den gobierno lo exigi un deposito di inversionistanan di exterior

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a reacciona riba e caso den cual trahadonan di Señor Frogg’s a wordo confronta cu e luga a cera di un dia pa otro aña pasa na November, y despues a wordo gaña pa abogadonan di e compania cu ta pone cu awe nan ta para man bashi. “E caso di señor Frogg’s, ta un ehempel con trahadonan inocente ta haya nan mes den problema serio pa motibo cu e inversionista ta abusa. Pa motibo cu situacion na Aruba no ta bai bon, inversionistanan ta purba baha na awa sin cumpli, y ta e mama y tatanan di famia ta wordo perhudica den porta di dianan di fiesta, sin siguridad di trabou, y sin siguridad di entrada. Mi mester duna un palabra di elogio na e trahadonan cu a actua di biaha sin miedo, para pa nan derecho. Nan a bay stroba e persona pa sali di Aruba, y fors’e regla su asuntonan, pero lamentablemente no a logra.

MEP tin e solucion pa e problema

E problemanan cu nos ta mira ta sucede cu inversionistanan cu ta bin di exterior, si cos no bay bon, nan ta dal porta cera y baha na awa bay. Nos mester uni, para hunto, y bisa cu e cos aki no por sigui mas. No sinta man crusa y warda e siguiente victimanan. Mi ta haya falta di accion di parti di gobierno.

Cu MEP den gobierno lo bin un paro na e abuso aki, e mama y tatanan di famia lo haya prioridad. Nos lo bin cu sistema di deposito pa inversionistanan cu bin di exterior, pa si mañan nan dicidi di baha na awa y bay, e deposito ta para garantia pa e mama y tata di famia haya salario pa e siguiente lunanan. Esaki ta un manera pa atende cu e abuso aki. Asina nos ta manda un señal cu nos kier inversionistanan si, pero hende drechi,decente y cu ta cumpli cu ley y regla. Si bo kier inverti na Aruba pero bo no kier cumpli cu ley y regla, keda afo!

Cu MEP den gobierno, esaki lo haya prioridad, nos lo pone e interesnan di e trahadonan prome” lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.