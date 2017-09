MEP: AVP ta laga un desaster atras

Constantemente ta ser treci padilanti pa diferente persona den comunidad cu entre MEP y AVP no tin ningun diferencia y cu tur dos partido no a maneha e pais aki den forma corecto y responsabel durante e ultimo 31 añanan. Sinembargo nunca a ser treci padilanti argumementonan obhetivo y valido pa hustifica nan ponencia, siendo cu un y tur por mira un diferencia grandi durante e gobernacion di e dos partidonan aki, esta con cada un di nan a laga e pais na final di nan gobernacion.

Con AVP a laga Aruba na 2001

Na momento cu Gabinete Oduber a sinta na 2001, nos a haya un pais economicamente y financieramente na werki caminda e debe nacional laga atras pa AVP tabata 1.5 biyon florin. Alavez e Gobierno di MEP a haya un gran cantidad di debe di proyectonan fantasma, coruptivo y fracasa pa paga, esta e Garantianan di SACE, Race Track, Radar, Fondo Desaroyo SN, Winston & Strawn, Radisson Hotel, Bushiri Hotel, Trias, Fuentes, AZV, CSS cu den total ta suma na mas di 840 miyon florin. Sinembargo cu tur e debenan aki riba su lomba, Gabinete Oduber a logra paga gran mayoria di e debenan aki durante 2001 pa 2009.

Con MEP a laga Aruba na 2009

MEP a laga e pais stabil y manehabel caminda a laga e debe nacional na 2.2 biyon florin. Pues entre 2001 y 2009 e debe a crece cu 700 miyon florin, esta cu un averahe di 88 miyon florin pa aña. Alabes Gabinete Oduber a laga atras 970 miyon florin na placa di Plant N.V., BBO di Valero, BBO local, FDA y Ganashi di Banco Central. MEP a traha den forma dinamico y a laga atras mas di 250 proyecto, entre nan construccion di casnan social, scolnan nobo, facilidadnan deportivo, centro medico, wardanan di polis, casnan di anciano nobo. Danki na e desaroyo positivo aki, Gobierno di MEP a haya elogionan for di instancianan internacional manera IMF, Fitch, Standard & Poor’s y di Gobierno Hulandes. Aruba su Credit Rating na final di 2009 tabata A-.

Con AVP ta laga Aruba na 2017

Mescos cu na 2001, Gabinete Mike Eman ta laga e pais aki den un desaster atras caminda nan a percura pa un crecemento economico negativo durante 3 aña sigui. Tambe e Gobierno di AVP a ruina nos finansa publico door di aumenta nos debe nacional for di 2.2 biyon florin te na 4.2 biyon florin, esta un aumento cu 2 biyon florin y cu un averahe di 243 miyon pa aña. Fuera di esey nan a crea debenan ‘off balance’ por medio di e proyectonan PPP, esta e Hospital, Green Corridor, Watty Vos Boulevard y 5 MFA-nan, y cualnan ta suma na un otro 2 biyon florin extra na debe. Pues den total nos pais ta horca cu mas di 6 biyon florin na debe y cual debe e futuro generacionnan tin cu paga den e proximo 27 añanan y p’asina yega bek na e nivel di debe di 2009. Sinembargo, ricibiendo tur e sumannan extra aki na entrada, e Gobierno di AVP NO a construi ningun cas social, ningun scol nobo, ningun facilidad deportivo nobo, ningun cas pa anciano nobo, ningun centro medico y ningun warda di polis nobo.

Pa no lubida tambe cu e Gobierno di AVP a wordo poni bao di curatela na 2014, a haya un KB y Conseho di Supervision CAFT riba su lomba y e Credit Rating a ser downgraded te na BBB-.

Pues pueblo, husga pa boso mes tur e tres periodonan menciona di 2001 pa 2017, mira e diferencia entre e bon gobernacion di MEP y e mal gobernacion di AVP y saca bo propio conclusion pa cu e eleccion di 2017.