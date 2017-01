MEP: Aumento di prijs di gasolin ta ilegal ya cu BAZV ni BBO a aumenta

Sra. Evelyn Wever- Croes, di partido MEP, a declara cu e anuncio di e gobierno di Mike Eman cu gasolin lo subi cu 14 cen, ta un abuso serio contra pueblo. Pero e abuso mas grandi ta pasobra e aumento ta ilegal. E minister nobo di economia a basa e aumento riba “ahustacion di Bestemmingsheffing AZV”, pero no tabata tin ningun ahuste na e “Bestemmingsheffing AZV”! E BAZV, cu ta mescos cu e BBO, no a wordo ahusta pa asina influencia prijs di gasolin. P’esey minister Richard Arends mester revoca su decision pasobra e ta ilegal.

No ta posibel cu ta un eror, cu nan por a djis coy un texto bieu di aƱanan pasa y uz’e, pasobra e gobierno ta paga miyones na companianan di mercadeo pa saca nan comunicadonan. Ta imposibel e ora cu nan ta comete un eror.

Pero locual ta mas serio, ta cu prijs di crudo ta bahando y ta aki na Aruba so prijs di gasolin ta subiendo. No tin ningun hustificacion pa e aumento aki.

Na 2009 prijs di bari di crudo tabata 30 % mas halto cu awor, pero e prijs di gasolin tabata apenas 2% mas caro. Kiermen desde cu Mike Eman su gobierno a sinta, prijs di crudo a baha cu 30%, pero e prijs di gasolin a baha solamente cu 2%.

“Ta e tipo di abusonan aki nos mester caba cun’e. Nos mester un formula mas transparente pa calcula e prijs di gasolin, asina nos no por sigui. Ta pasobra gobierno no ta transparente, hendenan ta cuminsa specula cu si aki tambe tin hedging, of si ta door di CITGO e prijs a bolbe subi. Aruba merece miho, Aruba merece un miho sistema di calcula e prijs di gasolin, caminda e ciudadano ta sinti e alivio realmente ora e prijs baha”, segun lider di MEP Evelyn Wever-Croes den conferencia di prensa di MEP.