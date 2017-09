MEP: Aruba no por sigui soporta corupcion na man di e gobierno di AVP

E gobierno di AVP y Mike a gaña 8 aña pasa, ora nan a pidi boso voto, cu nan lo bay traha pa e pueblo. Nunca antes den historia di Aruba nos a conoce gobernantenan y parlamentarionan manera esunnan di AVP cu ta actua sin escrupulo. Pa 8 aña largo nan a suta nos pueblo cu tarifanan di awa y coriente haltisimo. Nan a gaña cu nan lo kita brandstofclausule, pero den forma astuto nan a sconde esaki den e prijs di coriente halto cu pueblo ta paga y cu tin miles di casnan sin awa y sin coriente awe den siglo 21.

Desgracia y decadencia

E gobierno aki a hisa prima di AOV y AWW te 15.5%, a hisa loonbelasting, a hisa BBO/BAZV te 3.5%, despues cu nan a gaña e pueblo cu nan lo bay elimin’e.

Mike Eman a viaha rond mundo pa 8 aña largo y asina a subi e debe di pais Aruba cu 100%. Di cada florin, 86 cen ta bay pa paga debe. Un berguensa ta loke e debacle financiero aki ta pa nos pueblo. Ta Hulanda mester a manda CAFT pa stop’e di sigui endueda nos pais.

Tur caminda na Aruba awe nos ta tende di e desgracia y e decadencia cu Mike y AVP a hinca nos pais aden. Pero Mike y AVP no sa otro ya cu e ladronicia y corupcion ta core den nan venanan, ora na 1986 hunto cu nan amigonan a duna e Mafianan Italiano un hala di garantia, hipotecando e futuro di nos hobennan. Nan a logra desaparece 50 miyon florin di e Fondo di Desaroyo San Nicolas.

Fiesta di Corupcion ta sigui

Mike su ruman Henny tin sentencia di e ladronicia aki riba su cabez. Prueba ta e sentencia den Corte. Ora nan a fia 2 miyon florin for di Interbank y despues laga FCCA, placa pa construi casnan di pueblo, paga pa esaki. Te dia di awe nunca e placa aki a ser paga bek door di e rumannan Eman. Prueba tin di esakinan. Awe e corupcion y malversacion di placa di pueblo ta sigui y tambe e manipulacion cu e companianan cu ta trahando riba e expansion di Hospital, Green Corridor y Watty Vos Boulevard. Tur ta proyectonan PPP cu te ainda Mike y AVP no por splica pueblo con lo bay paga esakinan den e proximo 25 añanan. No por otro ya cu e mentalidad di Mike Eman ta “wie dan leeft, wie dan zorgt”.

Relaciona cu e desaroyo di e caso di Minister Paul Croes y e ontheffingen, si e biaha aki Ministerio Publico sigui haci su trabao bon, lo tin mas ministro di AVP cu lo ta rumbo pa KIA. Aruba ta anhelando pa porfin respira e aire fresco di bon gobernacion, etica, integridad, respet, honestidad y husticia social.