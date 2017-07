Dr. Horacio E. Oduber Hospital ta declara lo siguiente: E mensahe manda via medionan di comunicacion via celular y via red social no ta cuadra cu berdad y ta dirigi solamente pa crea panico inecesario den comunidad. Directiva di Hospital ta urgi e remitente pa respeta por lo menos e derecho di cada individuo cu ta ricibi tratamento medico y muy en particular respeta nan privacidad.