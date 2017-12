Mensahe di Fin di Aña di parlamentario Rocco Tjon

“Approach the New Year with resolve to find the opportunities hidden in each new day.”

– Michael Josephson

Cu apenas faltando algun ora pa dispidi di aña 2017, mi lo kier por tuma e oportunidad aki y reflexiona riba tur e cosnan cu a sucede e aña aki, cu sigur a trece cambionan grandi pa mi persona, mescos cu pa pais Aruba.

Pa mi persona, mi lo kier prome cu tur cos gradici tur persona cu a pone nan confiansa den mi, pa asina por ta e voz di pueblo y lucha pa e derechonan di pueblo den parlamento. E ta un trabou cu mi ta sinti honra di por tin, y cu tur mi dedicacion y capacidad, mi lo traha duru pa asina cumpli cu e deseonan di pueblo. Mi ta orguyoso di por bisa, cu mi ta un representante di e comunidad bunita cu mi ta biba aden, y esaki sigur ta hasi mi trabou uno placentero y dunami gana pa asina hasi mi best pa asina crea confiansa den mi persona y e gobierno actual, cu cambionan positive ta na caminda pa nos dushi pais Aruba. Cu fe den Dios, mi ta bisa sin duda alguna, cu mi lo ehecuta mi trabou, cu integridad y honestidad, cu e bienestar di pais den mente y curason.

Pueblo di Aruba tambe a conoce un cambio grandi, cu un gobierno nobo, cu ta tuma e reto grandi di sigi garantisa e progreso di Aruba y duna atencion adicional den areanan cu urgentemente mester un cambio pa asina desaroya positivamente. Manera ta conoci, nos tin un plan cla pa aña 2018, unda nos lo percura pa yuda Aruba recupera di e crisis financiero cu nos a hereda y traha riba e situacion nan di seguridad y husticia cu merece hopi atencion. Gabinete Wever-Croes lo trece cambionan dilanti, unda pueblo lo benficia di dje, y percura pa un futuro fructifero, unda tur hende lo por bai dilanti y huntu crea un comunidad stabiel y prospero.

Mi ta desea boso tur un felis aña nobo, unda cu mi ta spera boso tur logra boso metanan y asina huntu cu nos, progresa pa un mihor futuro.