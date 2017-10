Menor ilegal cera den centro di detencion na Texas a realisa abortus

TEXAS, Merca- E menor ‘Jane Doe’, ilegal deteni den e centro di detencion di Texas, den oranan di marduga di diaranson a aborta, despues cu e tribunal di apelacion di Washington a autorisa esaki. E acto a keda concretisa despues di un luna di bataya legal contra e gobierno di Donald Trump.

E hoben di 17 aña, kende su identidad y pais di origen no a wordo revela, a somete su mes na e procedimento kirurgico horanan despues di cu Corte a dicta cu e lo por haci abortus “di biaha”, según American Civil Liberties Union (ACLU) a confirma na EFE.

E fayo di diamars a restitui e decision di un panel di tres hues diabierna ultimo cu tabata obliga e hoben pa haya un tutor den e proximo 11 dianan pa somete su mes na e aborto. Esaki, segun varios organisacionnan di derechonan civil, tabata un opcion cu tabata pone e procedemento na peliger.

“Husticia a prevalece awe pa ‘Jane Doe’ – nomber duna na e hoben pa proteha su identidad , pero no kiboca bosonan, e esfuersonan di e Adminstracion pa interferi den e decisionnan di e muhenan no ta caba aki”, segun e abogado di e hefe di e proyecto di libertad reproductivo, ACLU, Brigitte Amiri.

E menor, cu actualmente ta cera den e centro di detencion di Brownsville, Texas a crusa e frotnera entre Mexico y Merca ilegalmente na comienso di September, ora cu ya caba e tabata na estado.

“Mi biahe no tabata facil, pero mi a bin aki cu e speransa den mi curason di construi un vida di cual mi por ta orguyoso. Mi ta soña di por studia, bira verpleegster y un dia traha cu hendenan grandi”, e menor a bisa a traves di un tutor.

‘Jane Doe’ a splica cu e no tabata sa cu e tabata na estado te ora cu e agentenan cu a detene a bis’e ora cu el a wordo aresta den e ciudad fronteriso.