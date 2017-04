Menasa nobo den hospitalnan Mericano

NUEVA YORK CITY, New York — Un fungus resistente na remedi ta apareciendo como un menasa nobo den hospitalnan di Merca, principalmente na New York y New Jersey.

Despues di a wordo identifica pa prome biaha na Hapon na 2009, e fungus a plama na mas di un dozijn di pais. E mas antiguo di e casonan reporta na Merca, ta data di 2013, pero e mayoria a wordo reporta den e ultimo aña.

E fungus, yama Candida Auris, ta un forma dañino di yeast. Cientificonan ta bisa cu e por ta dificil di identifik’e cu pruebanan di laboratorio standard.

Funcionarionan federal di salud a zona alarma na 2016 debi cu dos di e tres tipo di remedinan di uzo comun contra fungus tabata tin poco efecto.

“E ta actuando como un superbacteria,” dokter Paige Armstrong di e Centronan pa Control y Prevencion di Enfermedad (CDC) a bisa.

E personanan mas vulnerabel ta pashentnan fragil hospitalisa, en particular e reciennan naci y ancianonan. E fungus ta wordo diagnostica den pashentnan despues cu nan tabata hospitalisa pa varios siman. E fungus por infecta herida, oido y e fluho di sanger.

Un estudio presenta e siman aki den un conferencia di CDC a detaya e biahe di investigadornan pa Sur America pa yuda indaga un epidemia den tres ciudad di Colombia. Nan a haya un fungus riba superficie di cambernan di hospital y riba cuero di e enfermera y pashentnan, incluso despues cu e pashentnan wordo trata cu medicamentonan antifungico.

Diamars, funcionarionan estatal di salud a proporciona detayenan nobo riba e 44 casonan registra na New York. Aparte di un caso na Rochester, tur a sosode den e ciudad di New York, den 15 hospital y den e consultorio di un dokter. Ningun luga tabata tin mas di seis caso.

Diesshete pashent di New York a muri, pero funcionarionan estatal a señala cu tur e personanan infecta tabata tin otro enfermedad y cu e fungus no tabata necesariamente e causa di fayecimento.

New Jersey tabata tin 15 caso, Illinios 4, y tabata tin un caso na Indiana, Maryland y Massachusetts, segun CDC.

Fuente: Telemundo