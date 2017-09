Melvin Tromp un biaha mas ta dal saltonan mortal

Awo cu nos ta yegando e fecha pa e eleccion di 22 di September nos por a experencia un biaha mas e saltonan mortal di Melvin Tromp, kende como parlamentario di AVP ta den proceso pa cuminsa ruim op su lessenaar den Parlamento, ya cu debi na su incapacidad y falta di integridad e ta cla pa asumi su funcion bieu, esta di cuida e prisoneronan den KIA, entre otro su propio amigo ministro politico Paul Croes y otro compinchinan di su partido cu pronto tambe lo bay lombra wowo den e instituto aki.

Ansha y desesperacion

Awo un biaha mas Melvin Tromp den su ansha y desesperacion a haya ta bon pa sigui ataca nos lider, keriendo cu asina e por atacha e bon nomber di sra. Evelyn Wever-Croes. Manera semper, porco sushi ta busca muraya limpi pa frega su lomba vies riba dje y esey ta hustamente locual Melvin Tromp a haci atrobe. Un biaha mas el a trece padilanti e asunto di Irus Crius, siendo cu e no ta splica cu e asunto aki ta un sushedad cu su partido AVP a inventa y cu finalmente e esposo di nos lider a gana su caso den Corte y cu mester a paga un daño di perhuicio substancial na e esposo aki.

Screening intensivo

Pa locual ta e storia fantasma cu por sali solamente for di un mente perverso manera di Melvin Tromp, partido MEP ta para pa integridad y honestidad pa tur e 29 candidatonan riba nos lista. MEP a hiba un proceso intensivo pa screen tur candidato prome cu nan por a wordo postula riba lista. Un proceso caminda cu tur candidato a coopera sin ningun miedo y cu cara na laira di integridad nan tur ta aparece awe riba nos lista. Por cierto un lista fuerte cu a causa bastante panico den seno di AVP. Nos sa tambe cu den e periodo prome cu entregamento di lista, partido AVP a hiba un campaña sushi y di porco pa cuestiona integridad di varios di e candidatonan aki y p’asina impedi nan di subi riba lista, ya cu tur candidato sin excepcion ta personanan sumamente capacita, integro, honesto y ta digno pa aparece riba un lista prestigioso manera di MEP.

Melvin contra castigo minimo

A resulta cu e storia fantasma di pedofiel di AVP no a traha y no a duna AVP e satisfaccion necesario prome cu entregamento di lista y awor AVP y Melvin a dicidi di bolbe bin cu e storia aki na apenas algun dia prome cu eleccion. Echo ta cu MEP semper a para pa proteha nos muchanan contra tur abuso sexual. Y ta den e cuadro aki fraccion di MEP y cu gran empeño di nos lider a bin cu un concepto di ley pa duna e abusadornan di nos muchanan un castigo severo y te hasta a bin cu un ley cla prepara (April 2010) pa introduci castigo minimo na e abusadornan. Pero manera semper fraccion di AVP, incluyendo Melvin Tromp a bay contra pa bin cu e castigo minimo, ya cu pa AVP ‘nada por’. Pregunta di MEP ta pakico Melvin e tempo ey no a bin para banda di MEP y sostene e ley aki? Acaso cu e introduccion di e ley aki aparentemente lo bay traha den su desventaha y cu e no por sigui echa su bainanan mas manera cu semper el a haci?

Negoshi Real Estate

Con por ta posibel cu Melvin Tromp por papia di integridad mientras cu den su propio gobierno tin un minister cu ta benta den KIA y hunto cu ne henter e personal di su ministerio? Con bo por papia di integridad siendo cu abo a haya dos tereno di pueblo erfpacht den forma coruptivo y ta haci negoshi di Real Estate cu e terenonan aki, trahando apartamentonan pa despues bende esakinan na prijsnan miyonario? Ta sinberguensanan manera abo so por comete algo asina contra nos pueblo, djis pa sacia bo hamber y sed pa placa riba custia di pueblo.

Finalmente, Melvin Tromp mester bay wak den su propio seno di AVP y puntra su mes cual di e 29 candidatonan aki lo por ta gosa di cierto credibilidad y integridad, ya cu nan tur ta sostene un gobierno bagmundo cu ta sinonimo na ladronicia, fraude y corupcion den gobernacion.