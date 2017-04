Melvin Tromp: No por sirbi dos Dios, pasobra ta un tin

Melvin Tromp, parlamentario di e Fraccion di AVP, a splica cu lider di e partido POR, lo a publica cu dos di su miembronan di partido, lo a entrega un rappel na Parlamento, pa asina aki presidente di Parlamento considera e reunion di e situacion di sr. Paul Croes den un forma urgente. Esaki ta netamente locual cu ta conduci cu AVP kier un claridad tambe respecto di sr. Andin Bikker.

E motibo cu Tromp ta bisa esaki ta pasobra cu e lider di partido no por expresa bisando cu dos miembro di partido POR a compila un rappel dirigi esaki na Presidente di Parlamento pa yama un reunion riba un topico di un minister, cu na e momentonan aki ta riba non-actief, anto den Parlamento bo ta representa e partido di Democracia Real. Den concepto di Tromp, esaki ta duna e claridad cu sr. Andin Bikker, den un forma of otro ta actuando incorecto, e ta actuando no conforme locual cu ta e parti legal, pasobra no por publica y te hasta e lider di partido, ta presenta cu nomber riba Facebook y mas di medionan social, caminda cu ta papia cu tin dos miembro di partido y por a mira sr. Andin Bikker tabata bezig cu su kwashi. Por a mir’e na actividadnan di BBQ di partido. Lider di partido POR, sr. Otmar Oduber, ta expresa su mes abiertamente cu sr. Andin Bikker ta un miembro di su partido, e Plataforma di POR, den e caso aki. Te ainda e ta bolbe bay bisa cu su dos miembronan den Parlamento ta esun cu ta entrega un carta pa yama un reunion di caracter di urgencia.

Pa Melvin Tromp, ta bon pa Alonso Tromp sali bin pa dilanti splica kico ta e desaroyonan den partido PDR y ken Andin Bikker ta representa: POR of PDR.

Locual cu a presenta durante e ultimo reunion publico, caminda cu a bay over na entrega un mocion cu sr. Andin Bikker ta bisa cu ta di su fraccion e ta, cu a haya sosten di miembronan di oposicion. Den concepto di Tromp, e mocion aki ta ilegal. No por ta sirbiendo dos Dios, pasobra ta un tin. Den e caso aki fraccion AVP lo dirigi un carta di preocupacion pasobra sr. Andin Bikker, su status den Parlamento, no ta cla. Tin algo cu no ta cuadra y kier a haci un apelacion tambe na sr. Alonso Tromp, pa e sali tambe duna un splicacion kico ta e resultado di e caso cu tin entre esnan cu a keda den partido Democracia Real y a bay contra. Tin un caso cu mester bay corte pa ilustra exactamente si sr. Bikker tin derecho di keda cu dos afiliacion di partido politico y segun Tromp, esaki no por. Den e caso aki, kier tin claridad y si sr. Alonso Tromp por sali splica kico ta henter e asunto aki. Segun fraccion di AVP, esaki ta e organo di mas halto, y no ta kere cu tipo di cosnan aki por wordo permiti, caminda cu miembronan activo di un partido ta sinta den Parlamento y ta representa un otro partido.

Fraccion di AVP ta cuestiona hasta e mocion cu a wordo entrega ultimo den e reunion publico cu tabata tin algun dia pasa, pasobra algo no ta cuadra. Ta pesey ta haci apelacion na diferencia instancia. Fraccion di AVP lo percura pa dirigi un carta, no solamente pa trece claridad, pero tambe buta un fin na tipo di cosnan aki. Si bo ta cu POR, bo mester sa cu bo ta cu POR. Si bo ta cu Democracia Real, e ora bo tin cu asumi responsabilidad cu partido di Democracia Real. Pero e cuestion di hunga dos cabes, esaki no por.

E confusion ta caminda cu lider di partido ta sali bisa cu su dos miembronan den Parlamento di partido POR, caminda cu e ta bisa cu nan a percura pa yama un rappel riba e apelacion cu a wordo haci na presidente di Parlamento, aki ta caminda cu kier tin claridad. De facto, no por ta representa dos partido politico. Segun Tromp, den tur Statuto pa locual ta regarda partido, na momento cu bo afilia bo mes na otro partido, bo termino den e partido ey, ta wordo termina y ta casi tur partido tin e mesun tipo di statuto. E ta logico cu bo no por sirbi dos Dios. No ta Andin Bikker so ta riba partido Democracia Real. Tin mas candidato y tin cu respeta e miembrecia den e caso aki. P’esey kier tin e claridad aki.