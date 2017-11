Meet-up WeConnect, un encuentro bon bishita

DEN HAAG – Stichting WeConnect diasabra 4 di November a organisa un encuentro ‘WeConnect Works’, caminda a tuma luga intercambio di informacion y un mercado laboral na Den Haag. Central den e encuentro aki tabata e conexion entre studiantenan y young professionals nan for di Aruba, Bonaire, Corsou, Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius Hulanda en otro banda e mercado laboral ariba e islanan. E encuentro a wordo atendi door di cerca di 70 studiante y young professionals for di tur seis isla. Presente tabata t’ey tambe varios dunado di trabao for di diferente ramo.

ORADO

Varios orado a hiba palabra riba temanan manera trabao, e importancia di bon gobernacion riba e tereno laboral y e exito di e stage. Program manager di BZK Rintje Oenema a duna un presentacion riba e TOP Traineeship Bonaire cu a cuminsa na September ultimo y cu ta hopi exitoso. “E encuentro ta laga nos wak cu tin hopi interes pa e traineeship. Si ta pa nos, lo tin otro ronda di traineeship na Bonaire, na 2018”. NatalyLinzey, studiante di ley den su di cuater aña na Universidad di Groningen, ta contento cu tin algo concreto manera traineeship. “WeConnect ta dirigi su mes ariba e regreso pero tambe ariba e reintegracion na momento cu nos regresa nos isla”.

Vactura

Riba e muraya di WeConnect tin varios vacatura, e.o. di Deloitte Dutch Caribbean, HBN Law, Van Eps Kunneman VanDoorne, EY, Baker Tilly Berk,PWC,FundashonMariadal,Mental Health Caribbean, Rijkdienst Caribisch Nederland, Tourism Corporation Bonaire, Openbaar Lichaam Bonaire, Brown Advocaten y Parque Arikok na Aruba. E studiante Arubano di Veiligheidskunde, tabata hopi entusiasma na final: “Cada biaha mi ta keda sorprendi con gusta nos ta

Rifa

Na final di e encuentro a rifa un weekend den e Courtyard Marriott Hotel Bonaire y un tour rond di e isla, cortesia Tourism Corporation Bonaire. E premio a wordo entrega door di sargento mayoor Elvin Manuela di Corsou, kende a duna un speech di motivacion pa tur esunnan presente. E ganado a resulta di ta Lizanne Espinal di Corsou, studiante di Arkitectura na Technische Universiteit na Delft. “