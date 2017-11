Medio Ambiente tin leynan cu mester wordo uza

Medio Ambiente tin hopi ley y mester cuminsa usanan y move pa tuma accion pa asina por hiba mas controlnan den nos medio ambiente segun Minister Otmar Oduber.

E minister a bisa cu no mester inventa hopi cos, no mester bay tuma tempo pa tuma cos, ta cuestion di uza e leynan cu tin y pa tur hende cuminsa move. Minister Otmar Oduber a bisa di cu e ta un minister cu ta ariba rolschaats y el a bisa tur su departamentonan pa haci esaki, ya cu e no kier bay laganan atras.

Minister Otmar Oduber a bisa cu el a combersa cu minsiter di Husticia, unabes cu trece e parti di control ariba e ley di cachonan, cu ta un bevoegdheid di polis den e ley. Y tin un unidad na City Inspector di polisnan, cu ta atendiendo cu e punto aki, automaticamente polisnan por actua den algemeen belang cu na tur momento ta reenforsa e departamento di City Inspector.

Si City Inspector no tin e autoridad, practicamente nan no por haci nada. Nan por constata cu nan por piki sushi, constata, nan por cana piki sushi, piki auto bieu, pero e minsiter no ta kere esey ta e tarea di City Inspector. Hendenan mester realisa cu tin control ariba nan, cu nan lo preveni cu ta bay djis tira un auto bieu dilanti cas. Preveni di crea dumpnan ilegal rond di Aruba.

El a papia cu su colega Bikker, mescos cu a haci cu Aruparking, a mandaann Scol di Polis, pa nan haya e opleiding di BOA, cu di biaha, manera cu 2018 habri, lo percura pa cuminsa henter e proceso pa e personal di City Inspector por tin e autoridad necesario door di bay ricibi nan opleiding di BOA.

City Inspector, Serlimar lo mester uni, y combersando cu Serlimar, ta mira cu como sifuera cu ta dos mundo separa nan ta. Serlimar ta keha cu hopi menos sushi ta yega Serlimar, pa locual entrada na Serlimar ta cay. Pero di otro banda no ta haya cooperacion ora cu entrega keho via dumpnan ilegal cu tin. P’esey ta masha normal cu e dos mundonan aki, lo mester wordo uni y caminda cu ta bay haya cu City Inspector lo mester ta e wowo den comunidad, pa evita cu sushi ta wordo tira tur rond, cual ta contra ley caba, ya cu Aruba tin un solo stortingplaats cual ta Parkietenbos. Ken cu ta haciendo esaki, lo hay’e confronta cu Serlimar pero tambe DNM, cu lo mester bay haya un rol hopi mas activo, segun minister Otmar Oduber.